МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

''Ужасно смотреть'': крымчан возмутили действия оккупантов в Севастополе

1.3тЧитать материал на украинском

В Севастополе оккупанты снесли несколько торговых киосков на площади 50-летия СССР.

Металлические киоски разломали, а потом разрезали металл на куски, сообщают "Крым.Реалии".

В снесенных киосках торговали продуктами – молоком и хлебом. Соседние точки, в которых торгуют алкоголем, не сносили.

Новости
''У каждого есть "папа'': оккупанты ''убивают'' бизнес в Крыму

"Ужасно смотреть, мой киоск тоже недавно вывезли в неизвестном направлении, хотя почему неизвестном, они две недели эти киоски передержат, потом в Инкерман, в бухту, на металлолом", – заявила предпринимательница Лариса К. (не пожелавшая назвать свою фамилию).

По словам местной жительницы, все торговое оборудование из ее киоска пропало.

"Кондиционер, наверное, забрали себе. Тут хоть люди товар успели вывезти. А из тех точек, что вывозили раньше, товар делся неизвестно куда. Киоски люди находили на "штрафплощадке", без товара", – отметила она.

На месте снесенных киосков предприниматели организуют стихийную торговлю цветами и овощами. Торговцы заявили, что намерены не покидать свои места столько времени, сколько получится.

''Ужасно смотреть'': крымчан возмутили действия оккупантов в Севастополе

"Крым.Реалии"

''Ужасно смотреть'': крымчан возмутили действия оккупантов в Севастополе

"Крым.Реалии"

''Ужасно смотреть'': крымчан возмутили действия оккупантов в Севастополе

"Крым.Реалии"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Севастополе во время сноса Сталинградского рынка торговцам не дали возможности вывезти товар, а разрушили все ларьки. Продавцы пообещали оккупантам устроить бунт, если увидят на месте рынка элитную новостройку.

Место
УкраинаСевастополь
Тег
Новости Крыма
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
4
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги