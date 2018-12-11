''Ужасно смотреть'': крымчан возмутили действия оккупантов в Севастополе

В Севастополе оккупанты снесли несколько торговых киосков на площади 50-летия СССР.
Металлические киоски разломали, а потом разрезали металл на куски, сообщают "Крым.Реалии".
В снесенных киосках торговали продуктами – молоком и хлебом. Соседние точки, в которых торгуют алкоголем, не сносили.
"Ужасно смотреть, мой киоск тоже недавно вывезли в неизвестном направлении, хотя почему неизвестном, они две недели эти киоски передержат, потом в Инкерман, в бухту, на металлолом", – заявила предпринимательница Лариса К. (не пожелавшая назвать свою фамилию).
По словам местной жительницы, все торговое оборудование из ее киоска пропало.
"Кондиционер, наверное, забрали себе. Тут хоть люди товар успели вывезти. А из тех точек, что вывозили раньше, товар делся неизвестно куда. Киоски люди находили на "штрафплощадке", без товара", – отметила она.
На месте снесенных киосков предприниматели организуют стихийную торговлю цветами и овощами. Торговцы заявили, что намерены не покидать свои места столько времени, сколько получится.
"Крым.Реалии"
"Крым.Реалии"
"Крым.Реалии"
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Севастополе во время сноса Сталинградского рынка торговцам не дали возможности вывезти товар, а разрушили все ларьки. Продавцы пообещали оккупантам устроить бунт, если увидят на месте рынка элитную новостройку.