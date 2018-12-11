''Ужасно смотреть'': крымчан возмутили действия оккупантов в Севастополе

В Севастополе оккупанты снесли несколько торговых киосков на площади 50-летия СССР.

Металлические киоски разломали, а потом разрезали металл на куски, сообщают "Крым.Реалии".

В снесенных киосках торговали продуктами – молоком и хлебом. Соседние точки, в которых торгуют алкоголем, не сносили.

"Ужасно смотреть, мой киоск тоже недавно вывезли в неизвестном направлении, хотя почему неизвестном, они две недели эти киоски передержат, потом в Инкерман, в бухту, на металлолом", – заявила предпринимательница Лариса К. (не пожелавшая назвать свою фамилию).

По словам местной жительницы, все торговое оборудование из ее киоска пропало.

"Кондиционер, наверное, забрали себе. Тут хоть люди товар успели вывезти. А из тех точек, что вывозили раньше, товар делся неизвестно куда. Киоски люди находили на "штрафплощадке", без товара", – отметила она.

На месте снесенных киосков предприниматели организуют стихийную торговлю цветами и овощами. Торговцы заявили, что намерены не покидать свои места столько времени, сколько получится.

"Крым.Реалии"

"Крым.Реалии"

"Крым.Реалии"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Севастополе во время сноса Сталинградского рынка торговцам не дали возможности вывезти товар, а разрушили все ларьки. Продавцы пообещали оккупантам устроить бунт, если увидят на месте рынка элитную новостройку.