Главная Новости
4 ноября • обновлено в 14:03
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Укрзалізниця" запустит десятки дополнительных поездов: Кравцов озвучил причины

1.5т Читать материал на украинском

"Укрзалізниця" планирует назначить 35 дополнительных пассажирских поездов дальнего следования.

Соответствующие составы будут перевозить пассажиров во время новогодних и рождественских праздников, заявил глава УЗ Евгений Кравцов, передает "ТСН".

"Круглогодичных поездов и назначенных дополнительных хватит, чтобы перевезти почти полмиллиона пассажиров, путешествующих по железной дороге во время зимних праздников", – отметил он.

Новости
"Гиперлуп расцвел": сеть шокировали грибы в вагоне "Укрзалізниці"

По словам Кравцова, "Укрзалізниця" увеличит объем пассажирских перевозок на праздники на несколько процентов по сравнению с прошлым годом. Также УЗ продолжает работать над вопросом запуска новых международных железнодорожных маршрутов.

"Одним из главных вопросов является запуск со следующего года сообщения с Берлином", – резюмировал Кравцов.

"Укрзалізниця" планирует назначить 35 дополнительных пассажирских поездов дальнего следования

"Укрзалізниця" планирует назначить 35 дополнительных пассажирских поездов дальнего следования

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрзалізниця" расширила перечень международных поездов, на которые можно приобрести билеты в режиме онлайн.

По словам председателя правления УЗ, онлайн-продажа билетов введена на поезда №36/35 Одесса – Перемышль и №753/754 Ковель – Хелм.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Евгений Кравцов
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
0
6
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
"Одним из главных вопросов является запуск со следующего года сообщения с Берлином" ... Ну - ну, дальше Познань не ездят ... клубнику поляки в Германию сами возят ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Грибы собирать?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Грибов пережрал? Локомотивы то откуда возьмутся у вислоухих?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения