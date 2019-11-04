"Укрзалізниця" запустит десятки дополнительных поездов: Кравцов озвучил причины

"Укрзалізниця" планирует назначить 35 дополнительных пассажирских поездов дальнего следования.

Соответствующие составы будут перевозить пассажиров во время новогодних и рождественских праздников, заявил глава УЗ Евгений Кравцов, передает "ТСН".

"Круглогодичных поездов и назначенных дополнительных хватит, чтобы перевезти почти полмиллиона пассажиров, путешествующих по железной дороге во время зимних праздников", – отметил он.

По словам Кравцова, "Укрзалізниця" увеличит объем пассажирских перевозок на праздники на несколько процентов по сравнению с прошлым годом. Также УЗ продолжает работать над вопросом запуска новых международных железнодорожных маршрутов.

"Одним из главных вопросов является запуск со следующего года сообщения с Берлином", – резюмировал Кравцов.

"Укрзалізниця" планирует назначить 35 дополнительных пассажирских поездов дальнего следования

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрзалізниця" расширила перечень международных поездов, на которые можно приобрести билеты в режиме онлайн.

По словам председателя правления УЗ, онлайн-продажа билетов введена на поезда №36/35 Одесса – Перемышль и №753/754 Ковель – Хелм.

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