''Укрпочта'' больше не будет доставлять пенсии: под угрозой более 5 млн человек

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что с 1 января 2019 года компания больше не будет доставлять пенсии, поскольку это является экономически невыгодным.

Как заявил он в интервью "Урядовому курьеру", сейчас через "Укрпочту" получают пенсии 45% украинских пенсионеров. Он отметил, что компания доставляет пенсии тем, кто по состоянию здоровья не может прийти в почтовое или банковское отделение, или живет в сельской местности, где их совсем нету, а есть только почта.

"Укрпочта" вынуждена будет оптимизировать сеть в селах, выстроенную под доставку пенсий. С 1 января 2019 года не будет доставлять пенсии, закроем 5-7 тысяч стационарных отделений, уволим часть административного и производственного персонала", - заявил он.

Смелянский подчеркнул, что работать в селах экономически невыгодно. Таким образом каждое из отделений "Укрпочты" ежемесячно терпит убытки почти в 3 тыс. гривен, в частности, из-за того, что доставка пенсий производится по тарифам, которые ниже себестоимости.

"Мы предоставляем услугу по тарифам 14-летней давности. Актуализация пенсионного тарифа не заложена и в проект госбюджета на 2019 год. Пенсионный фонд не сделал этого даже после встречи с президентом Петром Порошенко, где была отмечена необходимость сохранения уникальной сети "Укрпочты". Так что больше обращений не будет", - заявил Смелянский.

Игорь Смелянский

Компания уже подготовила антикризисный план, который намерена ввести с 1 ноября в том случае, если новый тариф не будет принят.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году впервые проведут индексацию пенсий по новым правилам. Она коснется 10 млн человек. Как и во время прошлогоднего "осовременивания", чиновники пересчитают все выплаты по формуле. И если в прошлом году показатель заработной платы просто приравнивали к актуальному, в этот раз его повысят по новым правилам.