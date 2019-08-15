Украину ждут пиковые выплаты: что будет с курсом доллара

Украине до конца года нужно заплатить по долгам 169 млрд грн – 71,4 млрд в гривнях, а остальное в валюте.

При этом на сентябрь приходится второй максимум в этом году – 58,5 млрд грн. Предыдущий был в мае – 77,8 млрд грн, сообщает "Сегодня".

В то же время эксперты считают, что пиковые выплаты в сентябре вряд ли как-то скажутся на курсах доллара и евро.

"Сегодня все риски сентябрьских пиков сняты. Например, у нас достаточно денег в золотовалютном резерве. Если говорить конкретно о курсе, то к пиковым выплатам они запланированы на начало месяца. Я бы говорил о сохранении курса в границах 25-26 грн за доллар", – сообщил аналитик Андрей Шевчишин.

Экономист Александр Савченко также считает, что выплата долгов не ударит по национальной валюте Украины.

"Нацбанк не будет выходить на валютный рынок и скупать доллары. Плюс сейчас сокращаются расходы – будет меньше тратиться инвестиционных денег", – отметил он.

Также, по словам экономиста, Министерство финансов продолжает занимать деньги под большие проценты и в гривне, и в валюте. И за счет сверхлимита новых долгов и будут покрыты выплаты в сентябре.

"Но это "халиф на час" – в будущем это может негативно отразиться на курсе гривни. В целом же, до конца года, я думаю, будет 27-27,5 грн за доллар, но при условии, что не будет экстремальных событий", – резюмировал Савченко.

Эксперты считают, что пиковые выплаты в сентябре вряд ли как-то скажутся на курсах доллара и евро

Напомним, 31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

В декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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