Украинцы получили надбавки к пенсии: кому и за что положено

В Украине после индексации пенсий с 1 марта все без исключения получили надбавки из-за разного страхового стажа и уровня средней зарплаты.

Как пояснил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко во время согласительного совета Верховной рады, надбавки уже были начислены украинцам, передает РБК-Украина.

"Мы с 1 марта вместе с президентом обеспечили автоматическую индексацию пенсий. Это случилось впервые. Все без исключения пенсионеры получили прибавку к пенсиям. Каждый конечно разную", - сказал он.

По словам чиновника, при индексации пенсий учтена средняя зарплата в Украине, страховой стаж пенсионера, а также заработная плата во время трудовой деятельности.

"Поэтому повторяю, что цифры надбавок после индексации пенсий различны для разных пенсионеров, но они получены каждым пенсионером в Украине", - сообщил Кириленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

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