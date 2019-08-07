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Светлана Гудкова
Светлана Гудкова
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Украинцев пугают взлетом цен на продукты: что происходит на самом деле

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Ряд украинских СМИ прогнозирует существенное подорожание некоторых продуктов питания из-за снижения курса доллара.

В первую очередь это якобы может коснуться овощей и фруктов, поскольку владельцы производств выплачивают работникам зарплаты в гривне, а получают доходы от экспорта в долларах. Следовательно, прибыль меньше. Так ли это и что будет с ценами – разбирался OBOZREVATEL.

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Масло дороже, чем в ЕС

Опрошенные OBOZREVATEL экономисты утверждают, что такие прогнозы не соответствуют действительности. Директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко объясняет, что на украинском рынке не так много отраслей, которые экспортируют свою продукцию за границу больше, чем продают на внутреннем рынке. Один из таких видов продукции – это зерновые культуры.

Пшеница

Пшеница

Апостроф

"Но уже много лет зерновые на экспорт и внутри страны продаются по одинаковой цене", – говорит он.

То же самое подтверждает и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, по его словам, 85% продукции, которую потребляют украинцы, производится внутри нашей страны, а относительно экспортного потенциала, то количество товаров достаточно ограничено – это в основном курятина, масло и зерно.

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"На сегодняшний день курятина и масло внутри нашей страны уже стоят дороже, чем у наших ближайших соседей в ЕС. Например, в Испании наше масло стоит на 25-30% дешевле, чем в Украине. Это происходит потому, что отправляя товар за границу, производителям возвращается налог на добавленную стоимость. Внутри Украины такого же нет. Поэтому автоматически вся продукция, которая идет за границу, на 25-30% дешевле", – сказал экономист.

Масло

Масло

УНИАН

Так что с фруктами и овощами?

Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин считает, что те небольшие объемы фруктов или овощей, которые идут на экспорт, существенно не повлияют на показатели доходности производителей.

"Возможно, будет существенное наращивание предложения, если есть большой урожай и рост предложения, тогда естественным образом стоимостные показатели могут уменьшаться. Тогда это может иметь место. Но, насколько мне известно, то пока нет значительных изменений", – объясняет он.

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В то же время, если на внешних рынках растет спрос на украинские товары, тогда производители могут направлять больше продукции на внешние рынки, чем на внутренние. Но на цену тех же овощей и фруктов это вряд ли повлияет.

"Колебания курса доллара носят временный характер, и где-то с середины августа динамика изменится. И за счет таких коротких долларовых колебаний, вряд ли сильно изменится поведение производителей", – добавил Юрчишин.

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Что и правда будет дорожать?

Единственное, что же по словам экономистов будет непременно дорожать, так это хлеб.

"Это связано с тем, что во времена, когда было государственное регулирование цен на продукты питания социального значения, государство достаточно жестко регулировало цену на социальные сорта хлеба. После того, как государственное регулирование сняли, производители начали выравнивать рентабельность, и чтобы быстро цену не поднимать, они каждый месяц к цене добавляют 1-2%. Поэтому получается что инфляция в июне у нас составляла 9%, а хлеб подорожал на 25% в год. И это будет продолжаться", – говорит Пендзин.

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А вот укрепления гривни может только привести к снижению процента роста цены на хлеб.

"Хлеб каждый месяц добавляет на 1,5% и это происходит ежемесячно. Укрепление гривни может привести к тому, что цены будут расти до 0,8-1,2%, но все равно подорожание будет происходить. Но еще ни по одной культуре я не видел, чтобы из-за падения доллара цены начали расти. Я уже не знаю, что могут придумать некоторые люди, чтобы оправдать рост цен свою продукцию", – объясняет Дорошенко.

Хлеб

Хлеб

Голос

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Тег
продукты
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