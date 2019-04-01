Украинцев жестко наказывают за курение на публике: озвучена сумма штрафов

В Украине по итогам 2018 года за курение в запрещенных местах оштрафовали курильщиков на общую сумму 5,7 миллиона гривен.

"За совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 175-1 (курение табачных изделий в запрещенных местах) в 2018 году наложили 42,7 тысячи штрафов", – заявили в пресс-службе Национальной полиции Украины, передает УНН.

Представители правоохранительных органов отметили, что в 2016 году таких штрафов было 11,6 тысячи на сумму 1,4 миллиона гривен, а в 2017 году – 28,7 тысячи на сумму 3,7 миллиона гривен.

Напомним, каждый пятый украинец в возрасте 12 лет и старше курит. При этом 38% курят более 20 лет. Среди взрослых мужчин курит 43% лиц в возрасте 18-59 лет и 23% лиц нетрудоспособного возраста. Курят 7% женщин в возрасте 18-58 лет, а среди подростков в возрасте 16-17 лет курят 6% юношей и 2% девушек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году акциз повысят на 29%, это 4,7 грн на каждой пачке. Акциз будут повышать ежегодно, а уже через 5 лет пачка будет стоить минимум 101 гривню.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram