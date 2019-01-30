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Украинцам бесплатно установят счетчики газа: что известно

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В Украине потребителям установят счетчики газа за счет НАК "Нафтогаз-Украины". Таким образом населению не нужно будет их оплачивать с собственного кармана.

Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства в среду, 30 января. По его словам, Кабинет министров будет рекомендовать "Нафтогазу" обеспечить домохозяйства приборами учета газа за счет госпредприятия.

"В том решении, которое мы сегодня примем, будет рекомендация "Нафтогазу Украины" обеспечить всех граждан Украины бесплатными счетчиками", - сказал он.

По его словам, МЭРТ в финансовом плане НАК предусмотрит соответствующие средства.

Гройсман также заявил. что правительство вернет для потребителей без счетчиков пониженные нормы потребления газа, которые были отменены судебным решением в конце 2018 года.

"Мы возвращаемся к тем нормам – было 3,3 (куб. м газа на одного человека в месяц. - Ред.) будет 3,29 – на 0,1 меньше. И таким образом, чтобы люди платили в соответствии со справедливым объемом, а не завышенным. Мы на поводу в этом вопросе ни у кого идти не будем. Эти нормы (пониженные. - Ред.) сегодня будут утверждены", – сказал он.

В соответствии с этим оплачивать платежи, выставленные потребителям без счетчиков в январе, в соответствии с завышенными нормами не нужно.

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Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Теги
газсчетчикиУкраинаКабинет министров Украины
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