Украинские узники Кремля получат деньги от государства: сколько заплатят

Украинские политзаключенные, незаконно удерживаемые в России, оккупированном Крыму и на территории ОРДЛО, смогут получить ежемесячную денежную помощь от государства.

Как сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, ее будут выплачивать ежемесячно в форме стипендии. Согласно указу президента "О государственных стипендиях имени Левка Лукьяненко", размер помощи составит 3 прожиточных минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2018 года - 5286 грн.

Согласно документу, государственные стипендии им. Левка Лукьяненко назначаются украинцам, незаконно задержанным и содержащимся в России или на оккупированных ею территориях Украины, в связи с общественной или политической деятельностью указанных лиц, а также освобожденным из числа таких лиц.

Отмечается, что в год назначается до 100 государственных стипендий.

Украинский политзаключенный Олег Сенцов AFP

Как сообщал OBOZREVATEL, пленным украинским морякам, захваченным в результате агрессии России в Черном море, выплатят единовременную помощь в размере 100 тыс. грн.

29 ноября министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о материальной помощи в сумме 50 тыс. грн каждому из военнослужащих ВМС Украины, которые выполняли задание в районе Керченского пролива и были взяты в плен россиянами.