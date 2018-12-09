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МирСпорт

/Новости экономики

Украинские узники Кремля получат деньги от государства: сколько заплатят

1.8тЧитать материал на украинском

Украинские политзаключенные, незаконно удерживаемые в России, оккупированном Крыму и на территории ОРДЛО, смогут получить ежемесячную денежную помощь от государства.

Как сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, ее будут выплачивать ежемесячно в форме стипендии. Согласно указу президента "О государственных стипендиях имени Левка Лукьяненко", размер помощи составит 3 прожиточных минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2018 года - 5286 грн.

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Согласно документу, государственные стипендии им. Левка Лукьяненко назначаются украинцам, незаконно задержанным и содержащимся в России или на оккупированных ею территориях Украины, в связи с общественной или политической деятельностью указанных лиц, а также освобожденным из числа таких лиц.

Отмечается, что в год назначается до 100 государственных стипендий.

Украинский политзаключенный Олег Сенцов

Украинский политзаключенный Олег Сенцов

AFP

Как сообщал OBOZREVATEL, пленным украинским морякам, захваченным в результате агрессии России в Черном море, выплатят единовременную помощь в размере 100 тыс. грн.

29 ноября министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о материальной помощи в сумме 50 тыс. грн каждому из военнослужащих ВМС Украины, которые выполняли задание в районе Керченского пролива и были взяты в плен россиянами.

Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на OBOZREVATEL.

Тема
Украинские политзаключенные в России
Место
Украина
Теги
УкраинаРоссия
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Евграфович Павел
Евграфович Павел
Писец.. Очереди в Российские тюрьмы теперь.. С конкурсом епти))) 10 свиней на 1 место))) ахаха
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Евграфович Павел, У насоящего свiдомо аХтивиста должна быть запись в трудовой...побывал в застенках Кремля....а если ее нет...ахент Кремля.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
платите в гриванах)))))))))))))))))
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Поротников Анатолий
Поротников Анатолий
Они скоро в Гаагский суд иски на Россию будут подавать! Бери в плен или плати!)))
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