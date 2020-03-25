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25 марта • обновлено в 09:57
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Украина предупредила ЕС о провокации России из-за коронавируса

2.6т
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил главу МИД Дании о манипуляции Россией пандемией COVID-19 ради снятия санкций.

Об этом шла речь в телефонном разговоре Кулебы и Йеппе Кофода во вторник вечером, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Кулеба также попросил донести это предостережение к другим коллегам в странах ЕС.

"Это манипуляция, поскольку ЕС ввел санкции не из-за коронавируса, а из-за агрессии России против Украины. Соответственно, они могут быть связаны исключительно с выполнением Россией своих обязательств в контексте мирного урегулирования и деоккупации украинских территорий Донбасса и Крыма", – подчеркнул глава МИД.

Кулеба застерог ЕС не снимать санкции

Кулеба застерог ЕС не снимать санкции

В свою очередь Йеппе Кофод заверил Кулебу, что разделяет именно такой подход.

Министр также обсудил с коллегой помощь украинцам, которые в настоящее время из-за ограничения путешествий остаются в Дании.

"Буду благодарен, если во время пандемии Дания не будет применять санкции за просроченные документы для тех, кто сейчас не может выехать из страны. Со своей стороны, Украина будет предоставлять аналогичное содействие гражданам Дании", – сказал Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России решили на фоне вспышки коронавируса COVID-19 попросить об отмене санкций.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Санкции против России
Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
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Белов Слава
Белов Слава
даже теперь у недоразвитой скотобазы на первом месте-боязнь снятия санкций с России...
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Livesey David
Livesey David
Проверьте Кулебу, только не на коронавирус, а на шизофрению.
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