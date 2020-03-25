Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил главу МИД Дании о манипуляции Россией пандемией COVID-19 ради снятия санкций.

Об этом шла речь в телефонном разговоре Кулебы и Йеппе Кофода во вторник вечером, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Кулеба также попросил донести это предостережение к другим коллегам в странах ЕС.

"Это манипуляция, поскольку ЕС ввел санкции не из-за коронавируса, а из-за агрессии России против Украины. Соответственно, они могут быть связаны исключительно с выполнением Россией своих обязательств в контексте мирного урегулирования и деоккупации украинских территорий Донбасса и Крыма", – подчеркнул глава МИД.

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В свою очередь Йеппе Кофод заверил Кулебу, что разделяет именно такой подход.

Министр также обсудил с коллегой помощь украинцам, которые в настоящее время из-за ограничения путешествий остаются в Дании.

"Буду благодарен, если во время пандемии Дания не будет применять санкции за просроченные документы для тех, кто сейчас не может выехать из страны. Со своей стороны, Украина будет предоставлять аналогичное содействие гражданам Дании", – сказал Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России решили на фоне вспышки коронавируса COVID-19 попросить об отмене санкций.

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