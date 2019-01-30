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МирСпорт

/Новости экономики

Украина отвергла еще одно соглашение по СНГ: подробности

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Украина вышла из соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями стран-участниц Содружества независимых государств.

Такое решение поддержал Кабинет министров на заседании в среду, 30 января. Инициатива о выходе из соглашения "Об общих условиях поставок товаров между организациями государств-участников СНГ" поступила от Минэкономразвития.

Соответствующее соглашение 1992 года определяло принципы заключения, внесения изменений и расторжения межгосударственных торгово-экономических соглашений стран СНГ, в частности объемы, лимиты, сроки поставок товаров, а также закрепляла конкретных поставщиков за определенными покупателями.

По оценке ведомства, указанные нормы не соответствуют современным принципам рыночной экономики в Украине и являются устаревшими.

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Кроме того, сегодня также отсутствуют фактические межгосударственные торгово-экономических соглашения между государствами-участницами СНГ. Министерство иностранных дел сообщит Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о прекращении для Украины действия соглашения.

Кабинет министров

Кабинет министров

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 января Украина вышла из трех соглашений по СНГ.

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Место
Украина
Теги
СНГУкраинаМинистерство экономического развития и торговли
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Семенов Александр
Семенов Александр
"вот если бы вам предлагали, а вы бы отказывались, вот тогда бы и хвастались" (Бесприданница)
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Осталось отвергнуть контракт о транзите и всё, остаточно прощевай))))))
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Батурин Юрий
Батурин Юрий
Да и хрен с ней!
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