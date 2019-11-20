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20 ноября • обновлено в 11:50
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Не дошли: США рассказали о проблемах с деньгами на оружие Украине

1.6т
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До Украины не дошли более 35 млн долларов (из 400 млн долларов), которые предоставили Соединенные Штаты на военную помощь.

Эти средства должны были пойти на покупку вооружений, средства связи, а также на оснащение боевых кораблей ВМС Украины, пишет Los Angeles Times со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении документы о расходах Пентагона.

Пресс-секретарь Пентагона Карла Глисон уже подтвердила, что США еще предстоит перевести Украине 36 млн долларов.

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"Украина получит эти деньги в течение следующих нескольких недель", – сообщила она.

При этом подполковник отказалась назвать причину, по которой средства до сих пор не были отправлены в Киев.

До Украины не дошли более 35 млн долларов, которые предоставили Соединенные Штаты на военную помощь

До Украины не дошли более 35 млн долларов, которые предоставили Соединенные Штаты на военную помощь

Офис президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко Виктор Калиненко
Тема
Военная помощь Украине
Место
Украина
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Отдавать чубатые будут в два раза больше,
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