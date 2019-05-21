Украина может получить миллиарды долларов благодаря США: куда пойдут деньги

Соединенные Штаты могут предоставить НАК "Нафтогаз Украины" гарантию для размещения евробондов.

"Для прохождения зимы в этом году, с учетом всех возможных рисков, "Нафтогазу" необходимо заполнить газом свои подземные хранилища на 2 млрд долларов", – сообщил министр энергетики США Рик Перри, передает LIGA.net.

При этом председатель "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что компания планирует привлечь деньги за счет выпуска евробондов.

Таким образом, НАК намерен создать запас газа в подземных хранилищах объемом 20 млрд кубов, погасить часть финансовой задолженности и проинвестировать увеличение добычи газа.

"Это одно из возможных решений. Но могут быть и другие финансовые источники. Есть разные способы финансирования покупки газа", – ответил Перри на вопрос, могут ли США предоставить гарантии "Нафтогазу" для выпуска еврооблигаций.

Вашингтон заговорил о возможности предоставить гарантию для размещения евробондов

​Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский и глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев обсудили с делегацией США во главе с министром энергетики Риком Пери сотрудничество стран в энергетической сфере.

В частности, на встрече поднимались вопросы добычи газа и сохранения транзитного потенциала. Стороны также обсудили подготовку Украины к прохождению предстоящего отопительного сезона, финансирование и накопление достаточных запасов газа в подземных хранилищах.

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