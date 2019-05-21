ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Украина может получить миллиарды долларов благодаря США: куда пойдут деньги

8.3тЧитать материал на украинском

Соединенные Штаты могут предоставить НАК "Нафтогаз Украины" гарантию для размещения евробондов.

"Для прохождения зимы в этом году, с учетом всех возможных рисков, "Нафтогазу" необходимо заполнить газом свои подземные хранилища на 2 млрд долларов", – сообщил министр энергетики США Рик Перри, передает LIGA.net.

При этом председатель "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что компания планирует привлечь деньги за счет выпуска евробондов.

Новости
В Украине начала работу миссия МВФ: что запланировано

Таким образом, НАК намерен создать запас газа в подземных хранилищах объемом 20 млрд кубов, погасить часть финансовой задолженности и проинвестировать увеличение добычи газа.

"Это одно из возможных решений. Но могут быть и другие финансовые источники. Есть разные способы финансирования покупки газа", – ответил Перри на вопрос, могут ли США предоставить гарантии "Нафтогазу" для выпуска еврооблигаций.

Вашингтон заговорил о возможности предоставить гарантию для размещения евробондов

Вашингтон заговорил о возможности предоставить гарантию для размещения евробондов

​Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский и глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев обсудили с делегацией США во главе с министром энергетики Риком Пери сотрудничество стран в энергетической сфере.

В частности, на встрече поднимались вопросы добычи газа и сохранения транзитного потенциала. Стороны также обсудили подготовку Украины к прохождению предстоящего отопительного сезона, финансирование и накопление достаточных запасов газа в подземных хранилищах.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Рик Перри
Место
Украина
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
4
20
Смешно
17
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Так, никому странным не показалось, что в статье так радостно описано про желание Америки проспонсировать Украину, и ни пол словечка о том, чего они хотят в замен. Или кто-то верит, что америкосы расстанутся с деньгами по доброте душевной? Ага, аж пять раз. Особенно, когда у них самих напряжение в бизнесе сланцевого газа, и когда никак не удается втюхать Европе свой сжжиенный газ.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Клим Чугункин
Клим Чугункин
Хозяева помогут нерабам ещё глубже влезть в долговую кабалу.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Питон Каа
Питон Каа
И куда пойдут эти 2 миллиарда долларов? Неужели Газпрому? Спасибо, бандерлоги.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения