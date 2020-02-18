Почему Украине нужно сотрудничество с МВФ: у Гончарука дали ответ

Перспектива сотрудничества с Международным валютным фондом является важнейшим фактором влияния на цены украинских облигаций.
"Корреляция между заявлениями или ожиданиями относительно сотрудничества с фондом и уровнем котировок наших облигаций очень четкая", – сообщил правительственный уполномоченный по госдолгу Юрий Буца в интервью "Интерфакс-Украина".
По его словам, Украина остается зависимой от ситуации на внешнем рынке в этом контексте.
Однако Буца подчеркнул, что грамотная макроэкономическая политика сможет сдержать выход инвесторов из украинских ценных бумаг в случае неблагоприятной глобальной ситуации.
"Если инвесторы принимают решение выходить из инструментов emerging markets, они принимают решение, откуда выходить первым. Поэтому остановить выход вообще мы не сможем, но притормозить его и обеспечить, что из Украины будут выходить в последнюю очередь, мы можем", – резюмировал Буца.
Перспектива сотрудничества с Международным валютным фондом является важнейшим фактором влияния на цены украинских облигаций
В частности, 17 февраля завершилось действие предыдущей программы сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by.
Она была утверждена 18 декабря 2018 года в объеме $3,9 млрд, однако Украина смогла получить лишь первый транш около $1,4 млрд.
Планировались еще два транша, однако в связи со сменой президента и правительства после выборов было решено начать разработку новой программы сотрудничества.
В начале декабря 2019 года президент, правительство и Национальный банк Украины договорились с МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд.
Окончательное решение должен принять совет директоров Фонда после выполнения Киевом последних предварительных мер. Одной из них является принятие законопроекта №2571, который должен снизить риски негативных последствий возможного решения о денационализации ПриватБанка.
Предполагалось, что предварительные меры будут выполнены в январе-начале февраля. Однако Верховная Рада в настоящее время вошла в процесс рассмотрения во втором чтении законопроекта о рынке земли, который при соблюдении существующего регламента может затянуться.
Международный валютный фонд во вторник, 18 февраля, направил в Киев группу экспертов
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина достигла договоренности (Staff Level Agreement) по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.
В Международном валютном фонде назвали условиями для нового транша Украине на $5,5 млрд принятие закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, урегулирование тарифов и завершение реформ.
17 января в МВФ потребовали от Украины выполнить поставленные ранее условия, чтобы была запущена программа кредитования на $5,5 млрд.
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что новая программа сотрудничества Украины с МВФ начнется в ближайшие месяцы.
Десятилетние облигации внешнего займа, которые выпустила Украина, оценены в общую сумму 1,25 млрд евро.
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