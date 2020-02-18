Почему Украине нужно сотрудничество с МВФ: у Гончарука дали ответ

Перспектива сотрудничества с Международным валютным фондом является важнейшим фактором влияния на цены украинских облигаций.

"Корреляция между заявлениями или ожиданиями относительно сотрудничества с фондом и уровнем котировок наших облигаций очень четкая", – сообщил правительственный уполномоченный по госдолгу Юрий Буца в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, Украина остается зависимой от ситуации на внешнем рынке в этом контексте.

Однако Буца подчеркнул, что грамотная макроэкономическая политика сможет сдержать выход инвесторов из украинских ценных бумаг в случае неблагоприятной глобальной ситуации.

"Если инвесторы принимают решение выходить из инструментов emerging markets, они принимают решение, откуда выходить первым. Поэтому остановить выход вообще мы не сможем, но притормозить его и обеспечить, что из Украины будут выходить в последнюю очередь, мы можем", – резюмировал Буца.

Перспектива сотрудничества с Международным валютным фондом является важнейшим фактором влияния на цены украинских облигаций

В частности, 17 февраля завершилось действие предыдущей программы сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by.

Она была утверждена 18 декабря 2018 года в объеме $3,9 млрд, однако Украина смогла получить лишь первый транш около $1,4 млрд.

Планировались еще два транша, однако в связи со сменой президента и правительства после выборов было решено начать разработку новой программы сотрудничества.

В начале декабря 2019 года президент, правительство и Национальный банк Украины договорились с МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд.

Окончательное решение должен принять совет директоров Фонда после выполнения Киевом последних предварительных мер. Одной из них является принятие законопроекта №2571, который должен снизить риски негативных последствий возможного решения о денационализации ПриватБанка.

Предполагалось, что предварительные меры будут выполнены в январе-начале февраля. Однако Верховная Рада в настоящее время вошла в процесс рассмотрения во втором чтении законопроекта о рынке земли, который при соблюдении существующего регламента может затянуться.

Международный валютный фонд во вторник, 18 февраля, направил в Киев группу экспертов

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!