Главная Новости
2 апреля • обновлено в 10:28
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Российскую нефть Urals стали продавать по отрицательным ценам

851
Читать материал на украинском

Обвал цен на рынке нефти привел к парадоксальной ситуации в конце марта: ценовые формулы на российский Urals начали соответствовать отрицательным значениям.

Об этом сообщило в среду, 1 апреля, агентство Argus Media. Эти формулы служат основным ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке.

Котировка Argus fip (Free in pipeline — с доставкой к трубопроводу за счет продавца) Западная Сибирь в понедельник была равна минус 1007 рублей за тонну, а во вторник — минус 1200 рублей за тонну. Это означает, что затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и некоторых других расходов на эти суммы превышали среднюю стоимость нефти Urals в эти два дня.

Российскую нефть Urals стали продавать по отрицательным ценам

"Такая ситуация застала врасплох многих участников рынка, так как их цены на поставки нефти по контрактам как годовым, так и краткосрочным базируются на значении формулы в течение месяца поставки", — говорится в сообщении.

По итогам марта среднее значение котировки Argus fip Западная Сибирь осталось положительным, но упало примерно на 12 500 рублей за тонну относительно февральского уровня. Поставщики беспокоятся, что продолжительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Тема
Мировые цены на нефть
Место
Россия
Теги
нефть Urals
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мой господин
Мой господин
Обосс,зачем так нагло врать все могут пользоваться Гуглом,правда кроме селюков,там четко прописано- на данные торгов: В четверг утром рост цен на нефть резко ускорился. По состоянию на 9.08 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 12,5% – до 27,83 доллара за баррель, майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 10,5% – до 22,44 доллара за баррель
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Экономика

Коронавирус. Самое важное

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги