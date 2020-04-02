Российскую нефть Urals стали продавать по отрицательным ценам

Обвал цен на рынке нефти привел к парадоксальной ситуации в конце марта: ценовые формулы на российский Urals начали соответствовать отрицательным значениям.

Об этом сообщило в среду, 1 апреля, агентство Argus Media. Эти формулы служат основным ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке.

Котировка Argus fip (Free in pipeline — с доставкой к трубопроводу за счет продавца) Западная Сибирь в понедельник была равна минус 1007 рублей за тонну, а во вторник — минус 1200 рублей за тонну. Это означает, что затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и некоторых других расходов на эти суммы превышали среднюю стоимость нефти Urals в эти два дня.

"Такая ситуация застала врасплох многих участников рынка, так как их цены на поставки нефти по контрактам как годовым, так и краткосрочным базируются на значении формулы в течение месяца поставки", — говорится в сообщении.

По итогам марта среднее значение котировки Argus fip Западная Сибирь осталось положительным, но упало примерно на 12 500 рублей за тонну относительно февральского уровня. Поставщики беспокоятся, что продолжительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России.

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