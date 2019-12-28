Топ-чиновника Житомирщины уличили в открытии бизнеса в Крыму

Первого заместителя Житомирской областной государственной администрации Владимира Федоренко уличили в открытии бизнеса на оккупированной территории Крыма.

В частности, жена чиновника в 2015 году основала ООО "Территория Совершенства" в Российской Федерации. Об этом сообщает olevsk.online.

До своего назначения в ЖОГА Федоренко был заместителем председателя Аграрной партии Украины. До этого с 2012 до 2014 года, он был помощником народного депутата от партии УДАР Валерия Карпунцова (на бесплатной основе).

"У Федоренко, "особые" отношения с руководством Олевской ОТГ. Его частые визиты в Олевск, оставляют много вопросов. По информации из наших источников, Федоренко лоббирует интересы добывающих компаний с российскими корнями, которые очень заинтересованы в разработке ископаемых с богатыми залежами берила, циркония и титановой руды, большая часть из которых находится на заповедных землях Олевщины", – отмечают журналисты.

По их словам, единственным потребителем добытого в Олевске сырья является завод "Крымский Титан", который зарегистрирован и платит налоги в России.

Первого заместителя Житомирской областной государственной администрации Владимира Федоренко уличили в открытии бизнеса на оккупированной территории Крыма

Первого заместителя Житомирской областной государственной администрации Владимира Федоренко уличили в открытии бизнеса на оккупированной территории Крыма olevsk.online

Первого заместителя Житомирской областной государственной администрации Владимира Федоренко уличили в открытии бизнеса на оккупированной территории Крыма olevsk.online

Как сообщал OBOZREVATEL:

Компания-производитель алкоголя "Алеф-Виналь" днепровского бизнесмена Вадима Ермолаева использует свои мощности в оккупированном Крыму.

Один из крупнейших украинских производителей алкоголя после аннексии полуострова Россией юридически разделил свой бизнес – на украинскую и российскую части.

В частности, “Алеф-Виналь” производит вина торговых марок “Золотая Амфора”, Villa Krim, “Старый Крым”, коньяки Klinkov, “Жан-Жак”, а также водку GreenDay и Helsinki.

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