Тарифы для населения Украины можно снизить на треть - Гриценко

В Украине есть потенциал уменьшить коммунальные тарифы для населения примерно на треть.

"Для этого нужно уничтожить монополию и коррупционную составляющую", - заявил на пресс-конференции в Тернополе один из самых рейтинговых потенциальных кандидатов в президенты Украины Анатолий Гриценко.

"Тарифы необоснованно завышены. У власти нет желания их пересматривать. А структуру этих тарифов не показывают даже по требованию депутатов парламента", - добавил он.

По мнению Гриценко, если проанализировать структуру указанных тарифов, то можно будет найти офшоры, уклонение от налогов, отсутствие серьезных планов по модернизации сетей, скважины, которые не используются или используются неэффективно.

"Разрушить монополию, снять политическую коррупционную составляющую. Вы же знаете, кто за кем стоит в парламенте. Когда голосуется вопрос газа, сразу вылезают уши Фирташа, вопрос электроэнергетики или угля - уши Ахметова. Они сидят в разных фракциях, но их быстро можно вычислить по голосованию. Этот скрытый коррупционный лоббизм надо разрубить", - говорит Гриценко.

Также для уменьшения тарифов, добавил политик, надо провести ревизию имеющихся источников, сделать серьезные шаги по энергосбережению в каждом доме, по энергоэффективности на каждом предприятии.

"Чтобы мы производили продукцию и не переплачивали за энергоресурсы в 3-6 раз больше, чем европейские государства. Тогда не будет проблемы внешней зависимости", - резюмировал Гриценко.

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