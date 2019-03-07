Сын Януковича продал свою последнюю недвижимость в Крыму: что произошло

Сын беглого экс-президента Украины Виктора Януковича – Александр – продал свою последнюю недвижимость в оккупированном Крыму.

Речь идет о крупном пляжном павильоне в Ялте, говорится в Telegram-канале BAZA.

В частности, еще в декабре 2016 года сын беглого экс-президента Украины вложился в полуостров, приобретя постройку площадью 150 кв. м на берегу Черного моря.

"Это небольшой ангар, где обычно хранят лежаки, зонтики и перепивших отдыхающих. Неизвестно, что хотел хранить там Янукович, но, видимо, ничего подходящего не нашлось", – говорится в сообщении.

Уже осенью 2018 года Александр Янукович продал этот пляжный павильон владелице местного санатория "Черноморский" – Татьяне Котовой. При этом сумма сделки не указывается.

Telegram-канал BAZA

Александр и Виктор Януковичи ТСН

Напомним, что Янукович покинул Украину в феврале 2014 года после массовых расстрелов в центре Киева. В октябре 2016 года адвокат заявил, что экс-президент Украины получил временное убежище в России.

Несмотря на заявления российской стороны о том, что Янукович живет в Ростове-на-Дону, ГПУ считает, что обитает сбежавший президент все же в Подмосковье.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Янукович в тяжелом состоянии попал в реанимацию московской клиники имени Склифосовского. На лечение он поступил в обездвиженном состоянии с подозрением на серьезную травму позвоночника, а также травму колена.

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