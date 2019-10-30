Мировые цены на нефть упали из-за США

Цены на нефть эталонных марок в среду, 30 октября, упали в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 61,40 доллара за баррель, что на 0,8% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

В то же время фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упал на 0,7% – до 55,20 доллара за баррель.

Котировки Brent упали ICE Futures

Котировки WTI упали ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals снизилась на 0,2% до 58,63 доллара за баррель.

Котировки Urals упали Maanimo

Стоимость сырья упала на сообщениях об увеличении запасов топлива на терминале в Кушинге четвертую неделю кряду, передает "Интерфакс".

В частности, запасы нефти в США, где хранится торгуемое на NYMEX сырье, за неделю выросли на 1,22 млн баррелей.

"Рынок более внимательно следит за данными об американских запасах с учетом смягчения геополитических рисков", – резюмировал аналитик сырьевого рынка в Samsung Futures Ким Квангре.

Стоимость сырья упала на сообщениях об увеличении запасов топлива на терминале в Кушинге

Как сообщал OBOZREVATEL:

Обвал цен на сырье в последние месяцы достиг 10%.

Падение стоимости нефти было вызвано общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем.

В частности, Вашингтон допустил возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров, на что Пекин ответил снижением курса национальной валюты.

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