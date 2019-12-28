Администрация Киева снизила тарифы на отопление на 23%: сколько будем платить

Размер коммунальных платежей за тепло для жителей Киева в январе будет на 22-23% меньше благодаря пересмотру тарифов.

Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко со ссылкой на его заявление во время заседания коллегии Киевской городской государственной администрации (КГГА). По его словам, в столице также необходимо провести модернизацию оборудования для автоматического регулирования подачи теплоносителей.

"Мы должны воспользоваться снижением цены на газ и уменьшить стоимость отопления и горячей воды. В январе киевляне получат платежки с меньшими примерно на 22-23% счетами оплаты за тепло", – заявил Кличко.

Напомним, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" установило с 1 января 2019 года тарифы на централизованное отопление в Киеве:

Централизованное отопление для жильцов жилых домов с домовыми или квартирными приборами учета тепловой энергии: за 1 Гкал – 1654,41 грн Централизованное отопление для жильцов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии: за 1 м² – 38,50 грн

По словам Кличко, "город делает все возможное, чтобы осуществить модернизацию теплоэнергетического комплекса столицы". Также чиновник отметил, что более 500 киевских домов, которые воспользовались городскими программами по энергосбережению, платят за коммунальные услуги гораздо меньше.

"Мы несколько лет назад начали программу 70/30. И эта программа пользуется большим спросом у киевлян. Люди в домах, которые присоединились к программе, платят в два раза меньше за тепло. Так, цена отопления за ноябрь в термомодернизированных домах была в среднем вдвое меньше, чем тариф. Жители таких домов фактически не зависят от цены на газ и регулируют размер платежей самостоятельно", – рассказал мэр столицы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украине местные власти начали пересмотр тарифов для того, чтобы снизить коммунальные платежи за отопление для населения.

До этого премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в декабре коммунальные платежи за отопление могут быть снижены на 30% благодаря пересчету тарифов местными властями. В целом сумма платежей после корректировки с учетом рыночной цены может снизиться на 300-400 грн, отметил он.

При этом чиновник сообщил, что "региональные власти на местах получили в руки все необходимые механизмы", чтобы провести корректировку и перерасчет цены на газ. Это позволит учесть разницу между рыночной ценой на газ и ценой, которая сейчас заложена в тарифах, отметил он.

Сейчас цена газа для населения составляет порядка 6,9 тысячи гривен за тысячу кубометров. При этом на январь-апрель 2020 года цена с учетом стоимости транспортировки может составить вплоть до 8 тысяч.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!