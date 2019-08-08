НАБУ взялось за экс-членов НКРЭКУ из-за тарифов: все подробности

Детективы НАБУ задержали директора ГП "Оператор рынка", бывшего члена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Владимира Евдокимова.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источники. По их словам, Евдокимова задержали по делу о формуле "Роттердам +".

По данным источников, подозрения готовы и экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и еще трем работникам регулятора, а также двум топ-менеджерам ДТЭК.

НАБУ взялось за членов НКРЭКУ

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июля сотрудники НАБУ пришли с обысками в инвестиционную компанию "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU).

По данным НАБУ, после принятия НКРЭКУ Порядка формирования прогнозной ОРЦ электроэнергии (формулы "Роттердам+") стоимость купленных ICU евробондов ДТЭК возросла на 60%. В ICU опровергли все обвинения и заявили: все операции были рыночными и осуществлены в полном соответствии с законодательством.

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