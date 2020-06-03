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3 июня • обновлено в 13:35
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Нардепы "Слуги народа" объяснили, почему арендуют квартиры за счет государства

2.8т
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Трое нардепов из фракции "Слуга народа", которые задекларировали миллионные состояния объяснили, почему получают помощь от государства на аренду жилья в Киеве.

"Радио Свобода" пообщалась с ними и опубликовала ответы нардепов.

Александр Трухин, член фракции "Слуга народа" (задекларировал 21,7 млн грн):

"Государство предоставило мне угол 2*2 метра. Приглашаю в любой момент времени. Обычный, стандартный номер. Ну, может быть, не 2*2, а 3*3 метра, в котором есть только кровать, тумбочка, стол и стул, и умывальник с санузлом. Все. Я при этом не плачу деньги за то, что я проживаю, но у меня есть мой угол. На вокзале ночевать – точно не вариант", – пояснил "слуга".

Александр Трухин

Александр Трухин

ua-rating.com

Он добавил, что даже не рассматривал вариант, чтобы снимать за свой счет жилье в Киеве.

"Объясню, почему. Потому что у нас очень напряженный график, а отель находится в 10 метрах от Верховной Рады. Рядом здесь находится и мой комитет, в котором я работаю, поэтому мне, с точки зрения логистики, пробок в Киеве, которые есть, мне очень удобно, потому что я успеваю хоть немного поспать. Потому, что действительно мы допоздна работаем и приходится жертвовать каким-то комфортом в направлении того, чтобы лишние полчаса потратить на сон и успеть больше на работе. Поэтому я ничего не снимаю", – прояснил Трухин.

По его словам, некоторые коллеги из фракции "Слуга народа" взяли себе улучшенные номера, но он взял обычный.

Павел Якименко, член фракции "Слуга народа" (задекларировал 9,4 млн грн):

"Я не живу в Киеве. Мой родной город – Харьков. Я его очень люблю, ехать оттуда я не собираюсь. И тут у меня жилья своего нет. Поэтому то, что я заработал, и то, что я задекларировал, с чего в свое время заплатил все налоги, инвестировал в свою работу в Верховной Раде, скорее всего, это все, по моему мнению, будет не очень правильно", – высказался нардеп.

Он добавил, что живет в обычном номере, но отказался сказать в каком именно отеле.

Павел Якименко

Павел Якименко

hyser.com.ua

Александр Аликсийчук, член фракции "Слуга народа" (задекларировал 4,3 млн грн):

"Есть такая услуга, я ею пользуюсь. Я не вижу в этом чего-то плохого. Если бы у меня было жилье в Киеве или я мог бы себе позволить приобрести жилье в Киеве, очевидно, я приобрел бы и жил бы там", – пояснил он.

Нардеп добавил, что не планирует покупать жилье в Киеве, потому что "очень привязан к своему региону".

Александр Аликсийчук

Александр Аликсийчук

4vlada.com

Алийсийчук также указал, что пытался найти квартиру и арендовать ее за свой счет.

"Я рассматривал, но не нашел так, чтобы было удобно, чтобы быстро можно было добраться, как в комитет, так и к стенам парламента. Налогоплательщики в лице государства предоставляют мне это право – так, как я это делал, будучи работодателем и нанимая людей на работу. Я думаю, что это – нормальная практика во всем мире", – сказал нардеп.

По его словам, он снимает обычный номер на одного человека, в котором есть душевая кабина и телевизор.

Как сообщал OBOZREVATEL, всего в апреле 2020 года компенсацию из бюджета на аренду жилья получили 52 народных депутата. Как свидетельствуют декларации, среди них 25 депутатов являются миллионерами.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Место
Украина Киев
Тег
Партия Слуга народа
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