SkyUp запустил рейсы между городами Украины: куда и сколько стоит

Украинский лоукостер SkyUp Airlines запустил регулярные пассажирские перевозки между городами Украины.
Первый регулярный рейс перевозчика состоялся в четверг, 17 октября, из Киева во Львов, сообщает ВВС Украина.
"В этот день начинаются регулярные пассажирские рейсы между Киевом и Львовом, а также между Харьковом и Львовом. С 25 октября также начинаются регулярные авиаперевозки на маршрутах из Киева в Запорожье и Харьков", – сообщила представитель авиакомпании Наталья Калиниченко.
По ее словам, первые рейсы из Харькова во Львов и обратно состоятся уже вечером 17 октября.
Стоимость билетов в одну сторону на этих маршрутах составляет около 500-700 гривен в одну сторону.
SkyUp Airlines запустил регулярные пассажирские перевозки между городами Украины
Airlines Inform
Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня Барышевский суд Киевской области принял решение о приостановке действия лицензии украинского лоукостера SkyUp Airlines.
Позже министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Барышевский суд Киевской области не имел права лишать лицензии SkyUp, поскольку это не в его компетенции.
1 июля стало известно, что жительница Барышевки Оксана Пасенко подала заявление об отказе от якобы своего иска к SkyUp, на основании которого суд приостановил лицензию авиакомпании.
Причиной отказа Пасенко указала, что никогда не была клиенткой этого авиаперевозчика.
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