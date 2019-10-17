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17 октября • обновлено в 09:57
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SkyUp запустил рейсы между городами Украины: куда и сколько стоит

1.1т Читать материал на украинском

Украинский лоукостер SkyUp Airlines запустил регулярные пассажирские перевозки между городами Украины.

Первый регулярный рейс перевозчика состоялся в четверг, 17 октября, из Киева во Львов, сообщает ВВС Украина.

"В этот день начинаются регулярные пассажирские рейсы между Киевом и Львовом, а также между Харьковом и Львовом. С 25 октября также начинаются регулярные авиаперевозки на маршрутах из Киева в Запорожье и Харьков", – сообщила представитель авиакомпании Наталья Калиниченко.

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По ее словам, первые рейсы из Харькова во Львов и обратно состоятся уже вечером 17 октября.

Стоимость билетов в одну сторону на этих маршрутах составляет около 500-700 гривен в одну сторону.

SkyUp Airlines запустил регулярные пассажирские перевозки между городами Украины

SkyUp Airlines запустил регулярные пассажирские перевозки между городами Украины

Airlines Inform

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня Барышевский суд Киевской области принял решение о приостановке действия лицензии украинского лоукостера SkyUp Airlines.

Позже министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Барышевский суд Киевской области не имел права лишать лицензии SkyUp, поскольку это не в его компетенции.

1 июля стало известно, что жительница Барышевки Оксана Пасенко подала заявление об отказе от якобы своего иска к SkyUp, на основании которого суд приостановил лицензию авиакомпании.

Причиной отказа Пасенко указала, что никогда не была клиенткой этого авиаперевозчика.

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Место
Украина
Тег
SkyUp
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