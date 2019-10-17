SkyUp запустил рейсы между городами Украины: куда и сколько стоит

Украинский лоукостер SkyUp Airlines запустил регулярные пассажирские перевозки между городами Украины.

Первый регулярный рейс перевозчика состоялся в четверг, 17 октября, из Киева во Львов, сообщает ВВС Украина.

"В этот день начинаются регулярные пассажирские рейсы между Киевом и Львовом, а также между Харьковом и Львовом. С 25 октября также начинаются регулярные авиаперевозки на маршрутах из Киева в Запорожье и Харьков", – сообщила представитель авиакомпании Наталья Калиниченко.

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По ее словам, первые рейсы из Харькова во Львов и обратно состоятся уже вечером 17 октября.

Стоимость билетов в одну сторону на этих маршрутах составляет около 500-700 гривен в одну сторону.

SkyUp Airlines запустил регулярные пассажирские перевозки между городами Украины Airlines Inform

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня Барышевский суд Киевской области принял решение о приостановке действия лицензии украинского лоукостера SkyUp Airlines.

Позже министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Барышевский суд Киевской области не имел права лишать лицензии SkyUp, поскольку это не в его компетенции.

1 июля стало известно, что жительница Барышевки Оксана Пасенко подала заявление об отказе от якобы своего иска к SkyUp, на основании которого суд приостановил лицензию авиакомпании.

Причиной отказа Пасенко указала, что никогда не была клиенткой этого авиаперевозчика.

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