Шахов призвал правительство остановить газовых олигархов, которые шантажируют украинцев

Правительство должно принять меры, чтобы не допустить замерзания украинцев в морозы из-за произвола газовых монополистов. Об этом заявил сегодня народный депутат от "Нашего края" Сергей Шахов.

По его словам, накануне зимы газовые олигархи шантажируют жителей украинских городов отключением газа.

"Волна отключений от газа уже прокатилась по всей стране. Олигархи-владельцы облгазов начали отрезать дома от газовых труб перед началом отопительного сезона. История прошлой зимы в Кропивницком, Славутиче, Смеле, когда из-за шантажа облгазов целые города оказывались без тепла, снова может повториться. В прошлом году правительство не справилось с этой ситуацией. Сейчас еще есть время, чтобы заблаговременно принять меры", – отметил Сергей Шахов.

Такие действия олигархов, отметил народный депутат, приведут к тому, что сотни домов останутся без тепла.

"Газовые олигархи-владельцы облгазов заставляют ОСМД взять на свой баланс внутридомовые газовые сети. Соответственно обслуживания этих сетей облгаз определяет как новую услугу. Для олигархов – это новая схема для обогащения, а для украинцев – ежемесячная дополнительная плата за газ, вдобавок к последнему повышению. В случае отказа – жителям угрожают отключением от газа", – подчеркнул Сергей Шахов.

Он призвал правительство немедленно разработать и принять нормативные акты, которые возложат всю полноту ответственности за техническую эксплуатацию газовых сетей на облгазы.

"Мы призываем правительство зафиксировать своим решением: кто получил от государства разрешение на работу с газовой инфраструктурой, тот и должен за нее и отвечать. Кроме этого, следует запретить отключать от газа объекты социальной инфраструктуры и жилые дома и их поставщиков тепла", – резюмировал Сергей Шахов.

Напомним, ранее "Наш край" зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №7408, который предотвращает отключение объектов социальной инфраструктуры и их поставщиков тепла от газа.