Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Сделка на $1 млрд: Apple купила бизнес техногиганта Intel

627 Читать материал на украинском

Apple подтвердила покупку бизнеса компании Intel по производству 5G-модемов для смартфонов.

Сумма сделки, которую стороны обсуждали около года, составит 1 млрд долларов, говорится на сайте Apple.

По условиям соглашения, компания получит более 17 тысяч патентов на беспроводные технологии и оборудование.

Новости
Вслед за Apple: в США известная компания стала новым "триллионером"

Кроме того, свыше 2 тысяч сотрудников Intel перейдут на работу в Apple.

Intel при этом не выходит полностью из бизнеса по производству модемов. Компания продолжит разрабатывать модемы для компьютеров, интернета вещей и автономных транспортных средств.

"Соглашение позволит нам сфокусироваться на развитии технологий для сети 5G, сохраняя при этом важную интеллектуальную собственность и технологии, созданные нашей командой", – резюмировал генеральный директор Intel Боб Свон.

Apple подтвердила покупку бизнеса компании Intel по производству 5G-модемов для смартфонов

Apple подтвердила покупку бизнеса компании Intel по производству 5G-модемов для смартфонов

Как сообщал OBOZREVATEL, соответствующая сделка может иметь стратегическое значение для Apple, которая стремится к лидерству при внедрении технологии 5G.

В частности, компания получит доступ к инженерным наработкам Intel, что сэкономит ей годы, нужные для создания собственных чипов.

В то же время Intel избавится от убыточного производства. Компания ежегодно теряет на разработках для смартфонов около 1 млрд долларов.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
США
Тег
Apple
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel