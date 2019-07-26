Сделка на $1 млрд: Apple купила бизнес техногиганта Intel

Apple подтвердила покупку бизнеса компании Intel по производству 5G-модемов для смартфонов.

Сумма сделки, которую стороны обсуждали около года, составит 1 млрд долларов, говорится на сайте Apple.

По условиям соглашения, компания получит более 17 тысяч патентов на беспроводные технологии и оборудование.

Кроме того, свыше 2 тысяч сотрудников Intel перейдут на работу в Apple.

Intel при этом не выходит полностью из бизнеса по производству модемов. Компания продолжит разрабатывать модемы для компьютеров, интернета вещей и автономных транспортных средств.

"Соглашение позволит нам сфокусироваться на развитии технологий для сети 5G, сохраняя при этом важную интеллектуальную собственность и технологии, созданные нашей командой", – резюмировал генеральный директор Intel Боб Свон.

Apple подтвердила покупку бизнеса компании Intel по производству 5G-модемов для смартфонов

Как сообщал OBOZREVATEL, соответствующая сделка может иметь стратегическое значение для Apple, которая стремится к лидерству при внедрении технологии 5G.

В частности, компания получит доступ к инженерным наработкам Intel, что сэкономит ей годы, нужные для создания собственных чипов.

В то же время Intel избавится от убыточного производства. Компания ежегодно теряет на разработках для смартфонов около 1 млрд долларов.

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