СБУ задержала одиозного "борца с тендерами": в чем обвиняют

Следователи Службы безопасности Украины 19 июня в ходе спецоперации задержали скандально известного одесского бизнесмена Араика Амирханяна, которого подозревают в ряде тяжких преступлений.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр СБУ. По его данным, Амирханяна подозревают в "финансировании действий, направленных на свержение конституционного строя из корыстных побуждений, организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем мошенничества".

Отмечается, что суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. По данным СБУ, Амирханян причастен к совершению других преступлений на территории Украины, в том числе связанных с насилием над потерпевшими.

Араик Амирханян Аргумент

Оперативники спецслужбы в частности установили, что злоумышленник через подконтрольные компании осуществил перерасчет средств в размере более 4 млрд российских рублей на счета так называемых "таможенных" органов оккупационной власти Крыма.

Также выяснилось, что делец, находясь в сговоре с должностными лицами Антимонопольного комитета Украины, заблокировал более 200 публичных закупок по ремонту и строительству дорог общей стоимостью более 20 млрд гривен.

Араик Амирханян

"Таким образом была фактически блокирована государственная программа по модернизации объектов критической инфраструктуры в транспортной отрасли", - пояснили в спецслужбе.

По данным СБУ, Амирханян также подозревается в организации механизма незаконной переправки людей через государственную границу Украины в РФ через территорию оккупированного Крыма и в противоправном завладении имуществом украинских предприятий на общую сумму почти 12 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Амирханяна ранее уже задерживала полиция в Одессе. Он вместе с "титушками" ворвался в Службу автомобильных дорог в Одесской области.

Кроме того, Амирханяна с марта 2017 года разыскивали правоохранители Киева по делу об умышленном телесном повреждении.

По данным СМИ, Амирханян был фактическим владельцем строительной компании "Дорлидер", которая принадлежит Хачику Амирханяну. Фирма фигурирует в уголовных делах о присвоении средств на госзакупках по ремонту дорог.

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