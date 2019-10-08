Сбор за обмен валюты: "слуга народа" объяснил, за что хочет брать деньги

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности и по вопросам налоговой и таможенной политики Александр Дубинский пояснил суть своего предложения о сборе на обмен валюты.

Соответствующее видео разместил он на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Он подчеркнул, что предлагает брать 1% исключительно при наличной покупке валюты. Продажа под сбор не попадает.

Сбор за обмен валюты: Дубинский объяснил суть

"Если вы покупаете наличную валюту, вы платите 1%. Этот законопроект не касается заробитчан, которые привозят в Украину деньги. С продажи никаких налогов. Но если вы покупаете валюту у обменника, платите 1%", – рассказал он.

По словам Дубинского, это необходимо для того, чтобы стало меньше "обменок" и для того, чтобы контролировать теневой рынок наличного обмена.

"Если уж вы хотите купить валюту, сделайте это в безналичной форме", – призвал нардеп. По его словам, это может сделать любой банк.

"Это дает возможность контролировать процессы наличного обмена (это взятки и подпитка "серой" экономики)", – пояснил он.

Дубинский предложил украинцам присоединиться к обсуждению законопроекта. "Если вам покажется, пусть будет этот черный оборот, напишите об этом. Если мы с вами решим, что инициатива ненужная, я отзову предложение", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 октября на сайте Верховной Рады опубликовали текст законопроекта Дубинского, которым он предложил перевести операции по обмену долларов, евро и другой валюты в онлайн-режим.

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