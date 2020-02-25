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25 февраля • обновлено в 14:50
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Рубль рухнул из-за паники вокруг эпидемии коронавируса

6.5т
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Рубль на открытии торгов на Московской бирже во вторник, 25 февраля, упал к доллару и евро.

Российская валюта пошла вниз на фоне усиления страхов по поводу распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 12:00 по киевскому времени курс доллара вырос на 1,3% и составил 65,36 рубля.

Одновременно с этим евро подорожал на 1,5% – до 70,9 рубля.

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Эпидемия коронавируса также привела к падению индексов на фондовых биржах из-за чего состояние 500 самых богатых людей мира уменьшилось на $140 млрд долларов.

Больше всех потеряли гендиректор Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно и владелец Amazon Джефф Безос – по $4,8 млрд.

Владелец Zara Амансио Ортега лишился $4 млрд, основатель Facebook Марк Цукерберг – $3,5 млрд, а сооснователь Google Ларри Пейдж – $2,7 млрд.

Рубль на открытии торгов на Московской бирже во вторник, 25 февраля, упал к доллару и евро

Рубль на открытии торгов на Московской бирже во вторник, 25 февраля, упал к доллару и евро

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее нефть заметно дешевела на новостях о распространении эпидемии коронавируса в Китае.

  • Коронавирус 2019-nCoV (новый штамм вируса пневмонии) впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.

  • В Китае подтвердили сотни случаев инфицирования новым опасным коронавирусом 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

  • Вспышка неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй произошла еще в конце декабря, теперь же удалось подсчитать количество заразившихся.

  • Эксперты отмечают, что вспышка пневмонии нового типа может привести к замедлению роста глобальной экономики и обернется последующим спадом спроса на нефть.

  • В частности, аналитики Goldman Sachs Group понизили свой прогноз роста спроса на нефть в 2020 году почти вдвое. Прогноз цен на нефть в первом квартале был снижен на 16%.

  • По оценкам экспертов, нефтяные цены останутся низкими в первой половине 2020 года и восстановятся к концу года.

  • В феврале спрос в Китае может упасть примерно на 3,4 млн б/с, в то время как снижение в среднем составит 1,5 млн б/с в первом квартале и 0,4 млн б/с по итогам года.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Теги
евро доллар рубль
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Махно Володимир
Махно Володимир
отлично. надеюсь к началу лета 1 доллар будет = 100 руб.
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Махно Володимир
Махно Володимир
Суп Кacтpюль, у нас 1 доллар 24 грн, а на россии 1 доллар = 65 руб!!!!! какой дeшeвый pyбль oкaзывaется.....дeрeвянный потому что.
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Ukraine The
Ukraine The
Махно Володимир, вислоух, ты несколько лет назад это пророчил здесь после "санкций иЗада"
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Куни Чан
Куни Чан
Весь мир валится если че, пока не будет новости типо "найдена вакцина" так и будет трясти.
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фил филька
фил филька
странно а рубль-гривна 2,67 на начало дня и 2,67 на сейчас. че гривна тоже рухнула стало быть?))
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фил филька
фил филька
вот цука еще и лаптем маня назвал))) умора)
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фил филька
фил филька
Махно Володимир, ого вот так биржевой маклер у нас тут объявился))) то есть доллар подорожал к рублю а к гривне нет и при этом гривна и рубль не изменили отношения? тогда ты можешь стать миллионером за секунду: купи доллары поменяй на гривны потом на рубли и снова на доллары и так крутани на бирже много раз - вот ты и богач)))
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