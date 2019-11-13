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13 ноября • обновлено в 05:55
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"Рожденный красть – творить не может": сеть высмеяла десятки квартир Дубинского

1.4т
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Блогер Денис Казанский, комментируя наличиие у депутата от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского более 20 квартир, земельных участков и внушительного автопарка, назвал главной проблемой парламентария – отсутствие у фантазии.

"Беда даже не в том, что наши политики аккумулируют коррупционные доходы. Беда в том, что у них не хватает фантазии на большее, чем купить 30 квартир и 20 машин", – написал блогер в Twitter.

"То есть деньги даже не вкладываются в экономику, а оседают мертвым грузом в защечных мешках", – добавил он.

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Дубинский - это Lamborghini среди дураков

Дубинского также высмеяли пользователи сети.

"Рожденный красть – творить не может", – пишет Усатый Навк.

"Часть вывел за границу, часть отдал друзьям в виде инвестиций под честное слово, на остальное накупил квартир", – резюмировал chudic.

Дубинского также высмеяли пользователи сети

Дубинского также высмеяли пользователи сети

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Журналисты показали 24 квартиры Дубинского и автопарк из 17 авто, половина их которых записана на мать нардепа.

  • Дубинский заявил, что заработал все еще до прихода в политику и ему просто завидуют.

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Персоны
Александр Дубинский Денис Казанский
Место
Украина
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