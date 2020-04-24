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25 апреля • обновлено в 02:12
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Россияне вывели из банков $5 млрд после предложений Путина обложить депозиты налогом

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В марте россияне сняли со своих валютных счетов около $5 млрд, что в два с половиной раза больше, чем в феврале, после того как президент Владимир Путин предложил обложить налогом депозиты на сумму более 1 млн руб.

Об этом пишет в пятницу, 24 апреля, Коммерсант.

Как говорится в статье, вкладчики забирали средств из-за опасений их заморозки и введения налога на депозиты, а также на покупку товаров на фоне роста курса доллара и введения режима самоизоляции.

"По словам участников рынка, вкладчики активно потянулись за деньгами после того, как 24 марта ЦБ потребовал, чтобы банки не использовали банкоматы с ресайклингом (позволяет сразу выдавать принятые купюры) для выдачи денег. На следующий день президент РФ Владимир Путин предложил обложить налогом 13% депозиты на сумму более 1 млн руб. и повышенный налог 15% на дивиденды, которые перечисляются на счета в иностранных юрисдикциях", - пишут журналисты.

Владимир Путин

Владимир Путин

В свою очередь, в Банке России отметили, что сокращение депозитов пришлось на третью неделю месяца. По мнению регулятора, оно было "связано с рядом разовых факторов, в том числе с тем, что люди активно совершали покупки на случай необходимости самоизоляции, а некоторые крупные вкладчики делали крупные отложенные покупки (автомобили, бытовая техника) в ожидании роста цен".

По словам экспертов, одним из факторов, подтолкнувших вкладчиков к снятию валюты из банков стали опасения относительно возможных ограничений на выдачу иностранной валюты со счетов. Они также отмечают, что опасения граждан могли быть связаны с риском "заморозки" вкладов, а также с риском их конвертации в национальную валюту. Однако пока это считают маловероятным.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала марта россияне сняли через банкоматы и со своих счетов в банках около 1 триллиона рублей ($13,6 млрд).

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Тема
Кризис в России
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
депозит
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Тарас Понадусеров
Тарас Понадусеров
А кто вывел? Нищие россияне, которых Путин обокрал? 5 миллиардов. Для сравнения Украина просит миллиард другой у МВФ чтобы не загнуться.
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Экономика

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