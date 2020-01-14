Разумков потребовал от Гончарука объяснить миллионные премии в Кабмине

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил заслушать министров и премьера Алексея Гончарука относительно информации о высоких премиях в правительстве.

В частности, глава парламента попросил проинформировать об этом Кабинет министров. С соответствующим заявлением Разумков выступил на заседании Рады во вторник, 14 января.

"Есть предложение после часа вопросов к правительству заслушать министра иностранных дел, еще послушать министров и, возможно, премьер-министра относительно тех премий, которые были начислены отдельным министрам", – отметил спикер.

Соответствующее требование Разумкова было поддержано народными депутатами.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил заслушать министров и премьера Алексея Гончарука относительно информации о высоких премиях в правительстве

Как сообщал OBOZREVATEL:

Руководство Министерства культуры Украины выписало себе зарплат и премий по итогам декабря на сумму более 2 миллионов гривен.

В частности, рекордные 497,7 тысячи гривен получил Государственный секретарь Министерства культуры Ростислав Карандеев. При этом первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук получил 405 тысяч гривен, заместитель министра Ирина Подоляк – почти 395 тысяч гривен.

Глава Министерства культуры Украины Владимир Бородянский пояснил выплату высоких зарплат и премий руководству ведомства в декабре тем, что государственная служба должна предлагать специалистам вознаграждение не ниже средней медианы рынка.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!