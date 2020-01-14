Главная Новости
14 января • обновлено в 12:00
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Разумков потребовал от Гончарука объяснить миллионные премии в Кабмине

1.3т
Читать материал на украинском

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил заслушать министров и премьера Алексея Гончарука относительно информации о высоких премиях в правительстве.

В частности, глава парламента попросил проинформировать об этом Кабинет министров. С соответствующим заявлением Разумков выступил на заседании Рады во вторник, 14 января.

"Есть предложение после часа вопросов к правительству заслушать министра иностранных дел, еще послушать министров и, возможно, премьер-министра относительно тех премий, которые были начислены отдельным министрам", – отметил спикер.

Новости
"Не хватает прокормить детей": министр юстиции пожаловался на низкую зарплату

Соответствующее требование Разумкова было поддержано народными депутатами.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил заслушать министров и премьера Алексея Гончарука относительно информации о высоких премиях в правительстве

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил заслушать министров и премьера Алексея Гончарука относительно информации о высоких премиях в правительстве

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Руководство Министерства культуры Украины выписало себе зарплат и премий по итогам декабря на сумму более 2 миллионов гривен.

  • В частности, рекордные 497,7 тысячи гривен получил Государственный секретарь Министерства культуры Ростислав Карандеев.

    При этом первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук получил 405 тысяч гривен, заместитель министра Ирина Подоляк – почти 395 тысяч гривен.

  • Глава Министерства культуры Украины Владимир Бородянский пояснил выплату высоких зарплат и премий руководству ведомства в декабре тем, что государственная служба должна предлагать специалистам вознаграждение не ниже средней медианы рынка.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Виктор Калиненко
Персоны
Дмитрий Разумков Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Кабинет министров Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
8
Смешно
0
Интересно
3
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги