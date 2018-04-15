Ракеты Трампа подстрелили рубль: что ждет россиян

Курс доллара может вырасти до 65 рублей.

Неделя для российской валюты выдалась очень напряженной: курс доллара поднимался на четыре рубля всего за пару дней торгов. Часть банков зафиксировала увеличение спроса на валюту, пишет Газета.ру.

Отмечается, что одной из главных причин падения курса рубля на этой неделе стало расширение санкций США. При этом противостояние с Западом только усиливается, после авиаударов, которые нанесли США и их союзники по Сирии в субботу, 14 апреля, российская валюта также будет чувствовать себя неуверенно.

"Инвесторов очень пугает, что в Сирии может случить мини-военный конфликт. Валютный курс, естественно, отреагирует на пущенные Трампом ракеты", - считает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

По словам аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, реакция валютного рынка на авиаудар США по Сирии будет сильной, только если за ней последует ответный удар России.

При этом, учитывая волатильность, эксперты призывают россиян отказаться от отплаты туров в рассрочку, поскольку курс фиксируется на момент последней оплаты.

Напомним, США, Франция и Великобритания рано утром 14 апреля по киевскому времени нанесли удары в Сирии. Пентагон уже отчитался, что все ракеты попали в цель.

Президент Украины Петр Порошенко поддержал решение США и союзников нанести авиаудары по Сирии.

Как сообщал "Обозреватель", ранее РосТВ поймали на жутком ляпе в сюжете про обстрел Сирии.