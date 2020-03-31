Рада открыла рынок земли: что нужно знать украинцам

На внеочередном заседании Верховной Рады в ночь на вторник, 31 марта, народные депутаты поддержали законопроект об открытии рынка земли.
В частности, за проголосовали 259 парламентариев, против - 24, воздержались - 3, не голосовали – 29, передает РБК-Украина.
Что будет с украинской землей
Запуск рынка земли в Украине передвинулся почти на год и состоится 1 июля 2021 года (в предыдущей редакции с 1 октября 2020 года). Согласно новому закону:
до 1 января 2024 года приобретать землю смогут только физические лица-граждане Украины.
Допуск иностранцев к покупке земли на территории Украины будет возможен только после принятия соответствующего решения на общенациональном референдуме.
Земли сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут.
Концентрация земли в одни руки в первые два года после запуска земельной реформы ограничена площадью 100 га.
С 1 января 2024 года покупать землю разрешат украинским юридическим лицам в концентрации не более 10 тыс. га.
Расчет за покупку участков будет проходить только в безналичной форме.
Банки могут быть собственниками земельных участков в рамках взыскания залога. Такие участки должны быть отчуждены на торгах в течение 2-х лет.
Юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора, физическим лицам, в отношении которых применены санкции, запрещается покупать землю даже при условии проведения референдума.
Иностранным гражданам запрещается покупка земельных участков в 50-км зоне от государственной границы Украины, независимо от решения референдума.
Цена продажи участков сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки. Данная норма будет действовать до 1 января 2030 года.
Что будет с землей в Украине
informator.ua
Сколько будет стоить земля
По предварительным оценкам, стоимость гектара будет в районе 2-3 тысяч долларов. В то же время нардеп от “Слуги народа” Дмитрий Соломчук прогнозирует, что через 2-3 года стоимость земли в Украине будет больше 5 тысяч евро, а после 2026 года гектар будет стоить больше 10 тысяч евро.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.
Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.
Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.
Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.
Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.
12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосование за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".
Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом, уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.
Однако дальше на пути окончательного принятия решения стал вопрос о поправках: украинцы выступили против продажи земли иностранцам. Зеленский пообещал внести изменения ко второму чтению.
Аграрный комитет рассмотрел законопроект и дал рекомендацию парламенту принять документ в целом.
Было решено, что в Украине покупать землю смогут только физические лица и не больше 100 гектаров "в руки". Только после 2023 года смогут покупать землю и юридические лица, зарегистрированные в Украине, тогда "порог" увеличат до 10 тыс. га.
Также право на покупку земли предоставили территориальным общинам и государству.
Разногласия возникли не только между разными фракциями, но и в самой "слуге народа". На одну из встреч политсилы пришел Зеленский и уговорил парламентариев дать согласие на запуск рынка земли.
Он также пообещал украинцам, что решение о продаже земли иностранным лицам и компаниям будет принято только в случае согласия на это народа, которое будет получено на всеукраинском референдуме.
В Верховной Раде тем временем решили рассматривать все правки к законопроекту. Это привело к ссорам и даже дракам в стенах парламента.
5 марта новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вопрос продажи земли иностранцам должен решаться только путем проведения референдума.
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