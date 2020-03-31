Рада открыла рынок земли: что нужно знать украинцам

На внеочередном заседании Верховной Рады в ночь на вторник, 31 марта, народные депутаты поддержали законопроект об открытии рынка земли.

В частности, за проголосовали 259 парламентариев, против - 24, воздержались - 3, не голосовали – 29, передает РБК-Украина.

Что будет с украинской землей

Запуск рынка земли в Украине передвинулся почти на год и состоится 1 июля 2021 года (в предыдущей редакции с 1 октября 2020 года). Согласно новому закону:

до 1 января 2024 года приобретать землю смогут только физические лица-граждане Украины.

Допуск иностранцев к покупке земли на территории Украины будет возможен только после принятия соответствующего решения на общенациональном референдуме.

Земли сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут.

Концентрация земли в одни руки в первые два года после запуска земельной реформы ограничена площадью 100 га.

С 1 января 2024 года покупать землю разрешат украинским юридическим лицам в концентрации не более 10 тыс. га.

Расчет за покупку участков будет проходить только в безналичной форме.

Банки могут быть собственниками земельных участков в рамках взыскания залога. Такие участки должны быть отчуждены на торгах в течение 2-х лет.

Юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора, физическим лицам, в отношении которых применены санкции, запрещается покупать землю даже при условии проведения референдума.

Иностранным гражданам запрещается покупка земельных участков в 50-км зоне от государственной границы Украины, независимо от решения референдума.

Цена продажи участков сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки. Данная норма будет действовать до 1 января 2030 года.

Что будет с землей в Украине informator.ua

Сколько будет стоить земля

По предварительным оценкам, стоимость гектара будет в районе 2-3 тысяч долларов. В то же время нардеп от “Слуги народа” Дмитрий Соломчук прогнозирует, что через 2-3 года стоимость земли в Украине будет больше 5 тысяч евро, а после 2026 года гектар будет стоить больше 10 тысяч евро.

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