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13 апреля • обновлено в 17:08
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Рада не стала отменять закон о рынке земли

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Верховная Рада в понедельник, 13 апреля, отклонила все 13 проектов постановлений об отмене решения парламента о принятии закона о рынке земли.

Теперь председатель ВР может подписать закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" и передать его на подпись президенту Украины.

Напомним, что в ночь на 31 марта Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". За принятие соответствующего законопроекту №2178-10 проголосовали 259 депутатов. Накануне президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно принять два закона, необходимые для получения Украиной помощи от международных партнеров, в частности, о рынке земли.

Рада не стала отменять закон о рынке земли

Однако в тот же день внефракционные народные депутаты Оксана Савчук и Антон Поляков зарегистрировали в Верховной Раде проекты постановлений о его отмене. Далее аналогичные документы начали вносить в парламент и другие народные депутаты, в частности десять – члены фракции "Батькивщина". Всего в парламенте было зарегистрировано 13 проектов постановлений об отмене закона. В соответствии с Регламентом, без их рассмотрения председатель ВР не мог подписать закон и передать его на подпись президенту.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что в Украине около 8 млн гектаров украинской земли используется для сельского хозяйства нелегально.

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Тема
Рынок земли в Украине
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Земля
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Значит это что мы теперь пойдем другим путем.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да кто бы сомневался, что его примут. Небось за этот закон нардепам баксы платили килограммами.
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
это и понятно,зря что ли,карантинили народ месяц ,и продолжают.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Pegasman Partagas, Его сегодня же подпишут и до конца суток опубликуют, а посте ноля часов он вступит в силу. Этот пингвин свое самое главное задание выполнил - можно и в отставку
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