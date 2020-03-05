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5 марта • обновлено в 16:15
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Рада готовится отправить в отставку руководство НБУ – источники

1.8т
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В Украине вслед за обновлением Кабинета министров готовят полную замену руководству Нацбанка.

Об этом сообщают источники OBOZREVATEL.

По имеющейся информации, главу Нацбанка Якова Смолия вместе с руководством НБУ вызовут "на ковер" в финансовый комитет уже на следующей неделе.

"Будут отчитывать. Уже по полной программе и готовят им замену", - сообщили источники.

Руководство НБУ могут отправить в отставку

Руководство НБУ могут отправить в отставку

nhub.news

Подчеркнем, что в ноябре под стенами регулятора прошла акция протеста "Остановим коррупцию в НБУ". Активисты требовали, чтобы руководителей регулятора – Якова Смолия и его заместителя Екатерину Рожкову привлекли к ответственности за коррупционные схемы.

Яков Смолий - украинский банкир, возглавил НБУ 15 марта 2018 года. До этого, с 11 мая 2017 года он исполнял обязанности главы центробанка.

Как сообщалось, вчера Верховная Рада Украины отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука, а затем назначила членов нового Кабмина.

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Персона
Яков Смолий
Место
Украина
Тег
Национальный банк Украины
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