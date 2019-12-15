Главная Новости
15 декабря • обновлено в 10:38
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Европе нужны руки": украинцам рассказали о работе по безвизу в Польше

1.7т
Читать материал на украинском

Некоторые страны Евросоюза – такие как Польша и Венгрия – настолько заинтересованы в трудовых мигрантах, что предоставляют украинцам официальную возможность работать по безвизу.

Об условиях труда и заработках в Европе в эфире ObozTV рассказал вице-президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Николай Александров.

Александров обратил внимание, что украинцы могут свободно трудоустроиться в Польше даже без специальной рабочей визы. Правда, на срок до трех месяцев.

"Можно заехать по биометрике (биометрическому загранпаспорту. – Ред.) в Польшу и уже через 4-5 дней работать. Т.е. 2,5 месяца спокойно работать. Там есть возможность официально трудоустроиться. Если в Германии нужна рабочая виза, то в Польше – нет. И это совершенно законно", – отметил он.

Новости
Украинцы будут устраиваться на работу по-новому: в Раде приготовили сюрприз для заробитчан

По его словам, европейцы очень заинтересованы в заробитчанах из Украины.

"Европейским странам очень нужны рабочие руки. Очень. Им интереснее, чтобы украинцы ехали работать, а не пить кофе в Вене… Им не хватает рабочих рук. У них стареют нации. Пожилых людей нужно содержать, платить пенсии, оплачивать социально-медицинское обеспечение… А Украина – рядом. Украинец может легко и быстро добраться в Польшу или Германию. Привезти, к примеру, непальца – будет очень дорого. Плюс, культурная близость. Украинцы в Польше уже во втором поколении фактически превращаются в поляков, они ассимилируются", – пояснил эксперт.

Новости
Как живут украинцы на заработках: об условиях, трудностях и возможностях

При этом Александров подчеркнул, что подавляющее большинство вакансий – это неквалифицированный труд.

"Согласно социологическим исследованиям, 93% украинцев работают за границей руками. Чтобы работать юристом, бухгалтером, менеджером – во-первых, нужно знать язык, а во-вторых – подтвердить свое образование. Мой украинский диплом может быть в Польше никому не нужен", – уточнил он.

Заработок в Польше напрямую зависит от отработанного времени – в большинстве рабочих профессий установлена почасовая оплата.

"Многие украинцы предпочитают работать максимально. 10, 12, 14 часов в сутки, шесть дней в неделю. При таких условиях они могут зарабатывать и 30, и 35 и 40 тысяч гривен в месяц… Но, во-первых, за еду и жилье там тоже нужно что-то платить. А во-вторых, если бы они в таком же режиме работали в Украине – то получали бы ненамного меньше", – рассказал Александров.

Работая по 12 часов 6 дней в неделю, украинцы в Польше получают по 30-40 тысяч гривен в месяц

Работая по 12 часов 6 дней в неделю, украинцы в Польше получают по 30-40 тысяч гривен в месяц

Shutterstock

Как писал OBOZREVATEL, в Польше уже зарегистрирован законопроект, которым предлагается отменить процедуру подтверждения дипломов для иностранных врачей, в том числе из Украины – таким образом поляки хотят решить проблему нехватки медицинских специалистов.

Согласно подсчетам Нацбанка Польши, заробитчане из Украины обеспечивают до 0,9% роста ВВП страны ежегодно.

Причем каждый третий работник из Украины хочет остаться жить в Польше. Среди главных аргументов – высокое качество жизни, хороший заработок и лучшие перспективы для детей.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Трудовая миграция из Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Наталья Глазова
Темы
Трудовая миграция из Украины Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Место
Польша
Теги
работа трудовая миграция заробитчане
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
5
7
Смешно
3
Интересно
3
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пети Moщи
Пети Moщи
В принципе это хорошо, честные труженики покинут оккупированую биндэровцами территорию, заберут семьи, останутся патриоты, активисты, волонтёры, вытираны, герои майдана.... перебьют друг дружку за остатки не сворованного, украина очиститься от нерабского генафонда раз и на всегда.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Украинцы в Европе как таджики в России ...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Ще не вмерла, Да сто пудов...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Европе нужны жоповытиральщики. Чистую жопу обеспечивают нерабы. Желто-синей тряпкой вытирают)))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги