"Европе нужны руки": украинцам рассказали о работе по безвизу в Польше

Некоторые страны Евросоюза – такие как Польша и Венгрия – настолько заинтересованы в трудовых мигрантах, что предоставляют украинцам официальную возможность работать по безвизу.

Об условиях труда и заработках в Европе в эфире ObozTV рассказал вице-президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Николай Александров.

Александров обратил внимание, что украинцы могут свободно трудоустроиться в Польше даже без специальной рабочей визы. Правда, на срок до трех месяцев.

"Можно заехать по биометрике (биометрическому загранпаспорту. – Ред.) в Польшу и уже через 4-5 дней работать. Т.е. 2,5 месяца спокойно работать. Там есть возможность официально трудоустроиться. Если в Германии нужна рабочая виза, то в Польше – нет. И это совершенно законно", – отметил он.

По его словам, европейцы очень заинтересованы в заробитчанах из Украины.

"Европейским странам очень нужны рабочие руки. Очень. Им интереснее, чтобы украинцы ехали работать, а не пить кофе в Вене… Им не хватает рабочих рук. У них стареют нации. Пожилых людей нужно содержать, платить пенсии, оплачивать социально-медицинское обеспечение… А Украина – рядом. Украинец может легко и быстро добраться в Польшу или Германию. Привезти, к примеру, непальца – будет очень дорого. Плюс, культурная близость. Украинцы в Польше уже во втором поколении фактически превращаются в поляков, они ассимилируются", – пояснил эксперт.

При этом Александров подчеркнул, что подавляющее большинство вакансий – это неквалифицированный труд.

"Согласно социологическим исследованиям, 93% украинцев работают за границей руками. Чтобы работать юристом, бухгалтером, менеджером – во-первых, нужно знать язык, а во-вторых – подтвердить свое образование. Мой украинский диплом может быть в Польше никому не нужен", – уточнил он.

Заработок в Польше напрямую зависит от отработанного времени – в большинстве рабочих профессий установлена почасовая оплата.

"Многие украинцы предпочитают работать максимально. 10, 12, 14 часов в сутки, шесть дней в неделю. При таких условиях они могут зарабатывать и 30, и 35 и 40 тысяч гривен в месяц… Но, во-первых, за еду и жилье там тоже нужно что-то платить. А во-вторых, если бы они в таком же режиме работали в Украине – то получали бы ненамного меньше", – рассказал Александров.

Работая по 12 часов 6 дней в неделю, украинцы в Польше получают по 30-40 тысяч гривен в месяц Shutterstock

Как писал OBOZREVATEL, в Польше уже зарегистрирован законопроект, которым предлагается отменить процедуру подтверждения дипломов для иностранных врачей, в том числе из Украины – таким образом поляки хотят решить проблему нехватки медицинских специалистов.

Согласно подсчетам Нацбанка Польши, заробитчане из Украины обеспечивают до 0,9% роста ВВП страны ежегодно.

Причем каждый третий работник из Украины хочет остаться жить в Польше. Среди главных аргументов – высокое качество жизни, хороший заработок и лучшие перспективы для детей.

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