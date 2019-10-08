"Начало конца": известный инвестбанк предрек доллару самоубийство

Инвестиционный банк Saxo Bank назвал доллар главным преступником в мировой финансовой системе и предрек самоубийство американской валюте.

В докладе, получившим название "Доллар-убийца", отмечается негативная оценка воздействия долларовой гегемонии на мировую финансовую систему и экономику, сообщают "РИА Новости".

Банк подчеркивает, что мир подошел к точке, в которой только девальвация американской валюты может немного отсрочить серьезный кризис планетарного масштаба.

Сверхнизкие процентные ставки на глобальном уровне доказали свою неэффективность, и, чтобы выиграть время, Соединенным Штатам понадобится пожертвовать именно сильным долларом.

"Когда эта история будет написана, 2019-й, скорее всего, запомнится как начало конца самого большого монетарного эксперимента за всю историю – это будет год, запустивший глобальную рецессию, несмотря на самые низкие номинальные и реальные процентные ставки в истории. Денежно-кредитная политика достигла конца очень долгого пути, и этот конец оказался неудачным", – резюмировал главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен.

Гегемония американской валюты бьет по мировой финансовой системе

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

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