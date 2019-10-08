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8 октября • обновлено в 05:23
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"Начало конца": известный инвестбанк предрек доллару самоубийство

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Инвестиционный банк Saxo Bank назвал доллар главным преступником в мировой финансовой системе и предрек самоубийство американской валюте.

В докладе, получившим название "Доллар-убийца", отмечается негативная оценка воздействия долларовой гегемонии на мировую финансовую систему и экономику, сообщают "РИА Новости".

Банк подчеркивает, что мир подошел к точке, в которой только девальвация американской валюты может немного отсрочить серьезный кризис планетарного масштаба.

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Сверхнизкие процентные ставки на глобальном уровне доказали свою неэффективность, и, чтобы выиграть время, Соединенным Штатам понадобится пожертвовать именно сильным долларом.

"Когда эта история будет написана, 2019-й, скорее всего, запомнится как начало конца самого большого монетарного эксперимента за всю историю – это будет год, запустивший глобальную рецессию, несмотря на самые низкие номинальные и реальные процентные ставки в истории. Денежно-кредитная политика достигла конца очень долгого пути, и этот конец оказался неудачным", – резюмировал главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен.

Гегемония американской валюты бьет по мировой финансовой системе

Гегемония американской валюты бьет по мировой финансовой системе

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Темы
Валютный рынок Курс валют
Место
Украина
Теги
доллар курс валют
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