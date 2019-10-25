"Сгнивает 6 млн тонн картошки!" Экономист объяснил, почему дорожают овощи в Украине

В странах Евросоюза цены на овощи летом (в сезон) и зимой отличаются максимум на 10%. В Украине же разница составляет до 160%.

Причина сезонного подорожания в том, что украинцы не обеспечивают нормальные условия хранения овощей, рассказал в эфире ObozTV исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. В частности, по его данным, каждый год в Украине сгнивает около 6 млн тонн картофеля.

"В Евросоюзе динамика цен на овощи "лето-зима" отличается на 7-8%. Максимум на 10%. В Украине разница составляет 150-160%. Вот абсолютным рекордсменом этого года был лук, классика жанра. 250% разницы!" – напомнил он.

Пендзин также привел в пример картошку, которая по сравнению с прошлым годом подорожала на 113%.

"Мы каждый год выращиваем 18 млн тонн картошки. Чтобы нашим людям прожить, проесть –надо 6 млн тонн. Еще примерно 6 млн идет на корм скоту и на посевной материал на следующий год. А еще 6 млн тонн у нас что делает? Сгнивает. Физически. Вот какой бизнес может выдержать при такой экономике? Нонсенс", – возмутился экономист.

Он уточнил, что 98% картофеля выращивают домохозяйства.

"И кто там экономику считает? Бабушка сказала копать картошку – едем копать картошку. Но потом эта мокрая картошка попадает в погреба и подвалы, где прорастает и пропадает", – отметил Пендзин.

"А почему разница между летними и зимними ценами в Европе такая небольшая? Потому что они не просто выращивают. Они бизнесмены. Они и сохранять умеют хорошо. У них есть специальные организации, которые занимаются надлежащим хранением, с проветриванием и подсушиванием", – пояснил эксперт.

По его словам, европейцы настолько хорошо сохраняют овощи, что остатки еще и экспортируют в Украину.

"Проблема украинских овощей и таких сумасшедших качелей по ценам связана с невозможностью нормального хранения", – констатировал он.

Картофель в Украине за последний год продемонстрировал рекордные темпы подорожания BigStock

Как писал OBOZREVATEL, в нынешнем сезоне цены на картошку в Украине достигли исторического максимума – 20-25 гривен за килограмм.

По прогнозам аграриев, в 10-месячной перспективе картофель подорожает еще больше.

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