Главная Новости
25 октября • обновлено в 07:49
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Сгнивает 6 млн тонн картошки!" Экономист объяснил, почему дорожают овощи в Украине

2.2т Читать материал на украинском

В странах Евросоюза цены на овощи летом (в сезон) и зимой отличаются максимум на 10%. В Украине же разница составляет до 160%.

Причина сезонного подорожания в том, что украинцы не обеспечивают нормальные условия хранения овощей, рассказал в эфире ObozTV исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. В частности, по его данным, каждый год в Украине сгнивает около 6 млн тонн картофеля.

"В Евросоюзе динамика цен на овощи "лето-зима" отличается на 7-8%. Максимум на 10%. В Украине разница составляет 150-160%. Вот абсолютным рекордсменом этого года был лук, классика жанра. 250% разницы!" – напомнил он.

Пендзин также привел в пример картошку, которая по сравнению с прошлым годом подорожала на 113%.

"Мы каждый год выращиваем 18 млн тонн картошки. Чтобы нашим людям прожить, проесть –надо 6 млн тонн. Еще примерно 6 млн идет на корм скоту и на посевной материал на следующий год. А еще 6 млн тонн у нас что делает? Сгнивает. Физически. Вот какой бизнес может выдержать при такой экономике? Нонсенс", – возмутился экономист.

Новости
Продукты в Украине подорожают: озвучен прогноз до конца года

Он уточнил, что 98% картофеля выращивают домохозяйства.

"И кто там экономику считает? Бабушка сказала копать картошку – едем копать картошку. Но потом эта мокрая картошка попадает в погреба и подвалы, где прорастает и пропадает", – отметил Пендзин.

"А почему разница между летними и зимними ценами в Европе такая небольшая? Потому что они не просто выращивают. Они бизнесмены. Они и сохранять умеют хорошо. У них есть специальные организации, которые занимаются надлежащим хранением, с проветриванием и подсушиванием", – пояснил эксперт.

Новости
В Украине выросли цены на 70% социальных продуктов

По его словам, европейцы настолько хорошо сохраняют овощи, что остатки еще и экспортируют в Украину.

"Проблема украинских овощей и таких сумасшедших качелей по ценам связана с невозможностью нормального хранения", – констатировал он.

Картофель в Украине за последний год продемонстрировал рекордные темпы подорожания

Картофель в Украине за последний год продемонстрировал рекордные темпы подорожания

BigStock

Как писал OBOZREVATEL, в нынешнем сезоне цены на картошку в Украине достигли исторического максимума – 20-25 гривен за килограмм.

По прогнозам аграриев, в 10-месячной перспективе картофель подорожает еще больше.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Цены на продукты" на OBOZREVATEL.

Темы
Цены на продукты Рост цен в Украине Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Аграрный рынок
Персона
Олег Пендзин
Место
Украина
Теги
продукты подорожание сельское хозяйство
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
8
8
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Зато нерабы))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel