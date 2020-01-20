Прямые поставки газа из России: в "Нафтогазе" назвали условия

Любая компания может заняться прямыми поставками газа из России в Украину, поскольку законодательно это не запрещено.

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает "Лига Бизнес". Для начала поставок необходимо соблюдение политического и экономического факторов, отмечает топ-менеджер.

Андрей Коболев

"В качестве первого фактора, который находится в рамках контроля "Нафтогаза", выступает цена, а также ее коммерческие параметры: справедливость и соответствие рынку. За последние шесть лет справедливую цену Газпром ни разу не предлагал", – заявил Коболев.

По его словам, если поступит предложение о начале поставок газа из России в Украину, Нафтогаз на основе коммерческих расчетов будет принимать решение. При этом немаловажную роль будет играть второй фактор – политический, подчеркнул Коболев.

"Подобный вопрос, скорее всего, станет предметом рассмотрения правительства. Например, при выдаче директив на проведение переговоров", – заявил глава Нафтогаза.

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