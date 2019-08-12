Прямой канал пытаются рейдерски захватить - Порошенко о расследовании ГБР

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил о попытке рейдерского захвата телеканала "Прямой".

Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская Солидарность". Порошенко подчеркнул, что будет защищать демократию и свободу слова, и не допустит попыток оказывать давление на средства массовой информации Государственным бюро расследований.

"Наша политическая сила будет четко стоять на позициях защиты свободы слова в Украине. Хочу отметить, что во время моего президентства абсолютно больший промежуток времени действовал запрет на проверки СМИ. События, которые разворачиваются вокруг "Прямого" дают мне все основания утверждать, что мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата телеканала", – сказал Порошенко.

Петр Порошенко заступился за "Прямой"

По его словам, влияние (экс-главы АП Андрея. - Ред.) Портнова на ГБР и его попытки фактически управлять следствием создают опасную ситуацию давления на СМИ.

"Инициатор этого господин Портнов заместитель главы администрации президента Януковича, участник подготовки законов 16 января – то против чего стояла Революция достоинства. На сегодняшний день по его заявлению, за которым стоят абсолютные предположения, которые не имеют ничего общего с правдой, более трех месяцев ГБР делает попытку терроризировать журналистов", – отметил лидер "Европейской Солидарности".

Он также отметил, что не является владельцем телеканала "Прямой" и не осуществляет управление этим СМИ, но защита права СМИ на независимое освещение событий является важным приоритетом.

"Еще раз подчеркиваю, что я не имею никакого отношения к собственности или к управлению Прямым каналом. Но и я, и моя политическая команда призываем всех журналистов и политиков встать на защиту свободы слова в Украине. Мы не позволим, чтобы возврат к временам Януковича привел к тому, чтобы осуществлялось таким образом давление на журналистов", – сказал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский телеканал "Прямой" приобрел квартиру семье погибшего шахтера Михаила Павлика.

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