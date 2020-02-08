"Проблемные вопросы сняты": в "Слуге народа" дали прогноз по запуску рынка земли

Верховная Рада в течение 20 пленарных дней сможет принять во втором чтении законопроект о запуске рынка земли в Украине.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV народный депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Костюк. По его словам, из законопроекта убрали наиболее проблемные нормы, которые вызывали недовольство аграриев.

Нардеп отметил, что у фракции "Слуга народа" хватит голосов для принятия законопроекта. В случае, если часть "слуг народа" передумает, во фракции рассчитывают на поддержку партии "Голос".

"Голос" – политическая сила, которая заходила в парламент со стремлением открыть прозрачный рынок земли... Вы видели первое чтение, очень удивило многих избирателей этой политической партии, что они проголосовали против. Но на второе чтение мы учли четыре из пяти принципиальных позиций "Голоса" по законопроекту", – заявил он.

На вопрос, сколько времени займет рассмотрение законопроекта, Костюк ответил: "Если по процедуре, надо еще 20 пленарных дней. Если по сокращенной процедуре – нужна политическая воля".

Депутат отметил, что благодаря внесению в законопроект правок удалось снизить резонанс в украинском обществе: "Мы видели митинг возле Верховной Рады, там аграриев было мало, были люди под флагами тех или иных политических партий".

"Большинство украинцев не поддерживало ограничение законопроекта 200 тыс. гектаров в одни руки. Второй момент был по иностранцам... Эти вопросы мы сняли, они были наиболее проблемными", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что финальное голосование по старту продажи земли в Украине пройдет не раньше марта.

Согласно законопроекту, сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

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