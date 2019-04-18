Национализация "Привата" признана незаконной: что дальше и как быть вкладчикам

Суд первой инстанции признал национализацию "ПриватБанка" незаконной, впрочем, это не значит, что финучреждение вернется бывшим владельцам – олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Почему и есть ли риски для простых украинцев – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

процедура возврата "ПриватБанка" практически невозможна;

если суды всех инстанций признают, что банк национализировали с нарушениями прав его собственников, они могут получить компенсацию;

простым украинцам пока ничего не угрожает. Правда, у вкладчиков "Привата" нет 100-процентных гарантий от государства. Принятый Верховной Радой законопроект, который должен был урегулировать этот вопрос, до сих пор не подписан президентом Петром Порошенко.

Вернут ли "Приват" бывшим владельцам?

Это всего лишь суд первой инстанции, и даже после решения последуют долгие месяцы тяжб, вплоть до Верховного Суда. Минфин уже заявил о подаче апелляционной жалобы.

Даже если экс-владельцы выиграют на всех этапах, возвращение банка маловероятно.

"У нас нет процедуры возвращения активов после их национализации. Я не встречал еще человека из экспертной среды, который всерьез бы предполагал, что банк возможно вернуть. Тут вопрос в другом: если процедура была нарушена, следующий этап – через суд требовать компенсацию" – рассказал OBOZREVATEL юрист Георгий Стец.

"ПриватБанк"

Экономист Алексей Кущ также считает гипотетическое возвращение “ПриватБанка” бывшим собственникам маловероятным. Во-первых, им это не нужно. Банк заметно потерял за последние 3 года с момента национализации: кредитный портфель сократился до 50 миллиардов гривен, а обязательства перед физическими и юридическими лицами превышают 200 миллиардов. Единственный элемент стабильности банка – 140 миллиардов гривен, которые в свое время внесло государство.

“Программа максимум для бывших владельцев – получить компенсацию”, – пояснил нам экономист.

"Мне непонятна позиция государства. Они хотят оставить себе "ПриватБанк"? Пусть оставляют. Мне не нужен "ПриватБанк". Но там лежало два миллиарда долларов капитала. Пусть вернут, и нет вопросов", – сказал в интервью ЭП Коломойский.

К слову, в Национальном банке также заявляют: обратный отсчет уже невозможен и ситуация решена. Более того, мол, если бы банк не национализировали, его бы нужно было просто закрыть.

"Решение о национализации "ПриватБанка" должно было быть принято намного раньше. На момент принятия этого решения банк был с отрицательным капиталом и, фактически, без ликвидности. То есть, это был неплатежеспособный банк. Обратные отсчеты невозможны", – заявила в интервью НВ замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова.

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Могут ли экс-владельцы получить $2 млрд компенсации?

На данный момент говорить об этом рано. В первую очередь должно быть принято решение всех инстанций о том, что в самой процедуре допустили нарушение. Уже затем в судебном порядке (или по договоренности сторон) могут рассматривать решение о какой-либо компенсации.

Кстати, суды по "ПриватБанку" проходят по всему миру: служители Фемиды в Великобритании, Украине и Швейцарии пытаются разобраться, были ли нарушения со стороны власти и виновны ли экс-владельцы в якобы выводе средств.

Что будет с курсом и банками

Если бывшие собственники проиграют государству дело в судах высшей инстанции – на курс это никак не повлияет. Аналогичный эффект будет и в случае признания национализации банка незаконной. Глобальных изменений для экономики не ожидается.

Как уже сказано выше, банк владельцам не особо нужен. Сейчас за все проблемные обязательства отвечает государство, при возврате ответственность перейдет на них.

Проблемы могут ждать украинцев лишь в одном случае, если кроме возвращения банка, государству придется выплачивать и компенсацию. Однако этот сценарий практически нереален.

Что с гарантиями вкладчиков?

Еще в 2016 году Верховная Рада приняла закон о дополнительных гарантиях вкладчикам госбанков, в частности "Привата".

"За" документ, автором которого выступил президент Петр Порошенко, проголосовало 276 народных депутатов. Согласно принятому закону, государство берет на себя обязанность по возмещению 100% вкладов граждан во всех госбанках.

Закон, по сути, был призван успокоить вкладчиков "ПриватБанка" после его национализации. Рада приняла документ на следующий день после его внесения – 20 декабря 2016-го, а уже через два дня он был подписан председателем парламента Андреем Парубием и направлен на подпись президенту, который, впрочем, проигнорировал собственную инициативу.

Согласно Конституции, Петр Порошенко обязан был подписать закон или вернуть его в Раду со своими предложениями для повторного рассмотрения в течение 15 дней после получения. Однако он не сделал ни того, ни другого.

14 мая 2018 года на вопрос журналистов о причинах нарушения установленных Основным Законом сроков, Порошенко ответил, что подпишет данный закон.

Петр Порошенко

"Мы пытались тщательно просчитать, какие возможные риски есть в случае подписания и введения в действие закона о гарантирования вкладов "ПриватБанка". Закон будет подписан. Вето я применять не буду и вкладчикам ничего не угрожает", – заверил Порошенко.

Однако закон так и не подписан.

Однако представитель Кабинета министров в Верховной Раде, народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Вадим Денисенко уже заявил, что украинцам не следует паниковать в связи с судебным решением – средства граждан находятся под защитой государства.

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