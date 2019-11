"Занимайтесь лучше развлечениями": Украина поставила Apple на место из-за "российского" Крыма

Министр иностранных дел Вадим Пристайко отреагировал на решение компании Apple сменить территориальную принадлежность незаконно аннексированного Крыма на российскую.

Соответствующие посты появились на его странице в Twitter вечером в среду, 27 ноября.

"IPhones – отличные продукты. Если серьезно, Apple, пожалуйста, пожалуйста, сосредоточьтесь на высоких технологиях и развлечениях. Глобальная политика – не ваша сильная сторона", – написал министр, добавив хэштег #CrimeaIsUkraine

Он решил объяснить корпорации нарушение на примере.

"Apple, представьте, как вы кричите, что ваш дизайн и идеи, годы работы, и часть вашего сердца украдены вашим злейшим врагом, а кого-то равнодушного совсем не обходит ваша боль. Вот какие ощущения бывают, когда вы называете Крым российской землей", – добавил Пристайко.

Отреагировали также в посольстве Украины в США. Дипломаты обратили внимание Государственного департамента и других компетентных ведомств США на ситуацию с некорректным обозначением Крыма. Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

Дипломаты также безотлагательно обратились к руководству компании Apple с призывом исправить ошибку.

"Полагаем, что украинцы не станут благодарить Apple в этот День благодарения. Поэтому, напомним Apple, что Крым – это Украина, и он находится под российской оккупацией, а не ее суверенитетом", – сказано в заявлении.

IPhones are great products. Seriously, though, @Apple , please, please, stick to high-tech and entertainment. Global politics is not your strong side. #CrimeaIsUkraine

Let me explain in your terms, @Apple. Imagine you're crying out that your design & ideas, years of work & piece of your heart are stolen by your worst enemy but then smb ignorant doesn't give a damn about your pain. That's how it feels when you call #Crimea a 🇷🇺 land.