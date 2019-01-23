''Прикрыли схему'': в Украине решились на жесткий бюджетный запрет

В Украине до конца 2019 года запретили местным властям размещать бюджетные деньги на депозитах, когда средства временно свободны.

Такое распоряжение принял Кабинет министров в среду, 23 января, передает "РБК-Украина". Постановление подготовили для урегулирования бюджетных процессов, которые происходят в органах местного самоуправления.

В правительстве отметили, что средства, которые зачисляются в общий фонд местных бюджетов, работают неэффективно, накапливаются и не принимают участие в бюджетном процессе.

В связи с этим Кабинет министров до конца 2019 запретил размещать временно свободные средства общего фонда местных бюджетов на депозитных счетах в банках.

Информацию прокомментировал управляющий частным инвестиционным фондом на рынке США Владимир Компаниец в Facebook. По его словам, таким образом в Украине перестанут использовать еще одну "схему".

rbc.ua

rbc.ua

"Наконец прикрыли одну из схем, Кабмин запретил размещать средства местных бюджетов в банках до конца 2019 года. В то время как Минфин привлекал средства на рынке под 19,5% -20% годовых, местные бюджеты размещали в банках депозиты под значительно более низкие проценты, и иногда это делалось не просто так", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 2019 год запомнится целым рядом антирекордов: пиковые выплаты по госдолгу, максимальный дефицит Пенсионного фонда, высокие риски из-за "условных обязательств", планов дохода от приватизации и работы НБУ.

Таким образом:

40% бюджета потратят на госдолг;

в документе не предусмотрели выплаты обязательств, выпущенных в 2015-м. А платить, возможно, придется;

каждый украинец в 2019-м потратит на госдолг 9,9 тыс. грн;

коммуналка ГПУ обойдется в 62,4 тыс. пенсии;

главные "доходные" риски – НБУ и приватизация.

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