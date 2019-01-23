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Порошенко встретился с главой МВФ: о чем говорили

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Международный валютный фонд призвал Украину ускорить реформы для достижения устойчивого роста экономики.

Как передает "Интерфакс-Украина", с таким призывом выступила глава МВФ Кристин Лагард во время встречи с украинским президентом Петром Порошенко на экономическом форуме в Давосе в среду, 23 января.

"Я также отметила крайнюю необходимость ускорения реформ в Украине для перехода к устойчивому росту экономики, который важен для повышения уровня жизни населения", — рассказала о встрече Лагард.

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Как передает пресс-служба президента, Порошенко также обсудил с главой МВФ перспективы экономического роста Украины в 2019 году. "Так, было подчеркнуто, что дефицит государственного бюджета, инфляция, золотовалютные резервы соответствуют параметрам, предусмотренным документами сотрудничества с Международным валютным фондом", — сказано в сообщении.

Кристин Лагард и Петр Порошенко

Кристин Лагард и Петр Порошенко

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирный экономический форум в Давосе начался во вторник, 22 января и продлится до 25 января. Главная тема встречи – "Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции".

Эксперт-международник накануне также назвал три цели Украины в Давосе. Одна из них – переговоры с многочисленными бизнесменами, присутствующими там.

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Персоны
Петр ПорошенкоКристин Лагард
Место
ШвейцарияДавос
Тег
МВФ
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
О чем говорили: П - дай денег. К - подними ЖКХ. П - Поднял уже на 80%, дай денег. К - Ещё на 80% подними, подумаем.
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Umnichkov Voldemar
Umnichkov Voldemar
- всё равно К даст. "Наберу-ка я кредитов - миллиард на руки! Долго меня будут помнить правнуки и внуки !"
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Питон Каа
Питон Каа
Ну о чем они могли говорить, кроме как об очередном кредите ибо прошлый уже распилили, а выборы еще впереди и надо как-то покупать электорат, ну не за деньги же Петра Алексеевича. А уж после выборов Порошенко эти деньги из своих сограждан выколотит и несомненно вернет в МВФ. Потом, половину, может быть.
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CARGO 100
CARGO 100
"Порошенко встретился с главой МВФ: о чем говорили" Я даже читать не стал, ясно "о чем" ...
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