Поправка Геруса лишила работы 3,5 тысячи энергетиков и шахтеров

Импорт электроэнергии из России и Беларуси, который стал возможным благодаря поправке руководителя парламентского комитета по вопросам энергетики Андрея Геруса, привел к тому, что 3537 рабочих мест на угольных шахтах, обогатительных фабриках и теплоэлектростанциях оказались невостребованными.

Об этом сообщила директор по коммуникациям "ДТЭК Энерго" Ирина Милютина на своей странице в Facebook.

"Импорт электроэнергии из РФ и Беларуси за ІІ полугодие составил 1142 млн кВт-ч. Поскольку производителям из Украины не разрешено поставлять электроэнергию в Беларусь и РФ, то на эту величину должно быть сокращено производство на ТЭС внутри Украины", — отметила Милютина.

По информации Милютиной, импорт из России и Беларуси во втором полугодии 2019 года более чем в два раза превысил производство электроэнергии на Криворожской ТЭС, где работают 1470 сотрудников.

"Что такое 1142 млн кВт-ч за полгода? Для сравнения приведем отпуск электроэнергии за 2 полугодие 2019г: Криворожская ТЭС 513 млн кВт-ч (1470 сотрудников), Луганская ТЭС 624 млн кВт-ч (1340 сотрудников), Приднепровская ТЭС 710 млн кВт-ч (1320 сотрудников), Добротворская ТЭС 954 млн кВт-ч (1250 сотрудников). То есть фактически по „законам Геруса“ путем одностороннего импорта электроэнергии невостребованными оказались 1500 рабочих мест на ТЭС", — отмечает Милютина.

Также импортированные из РФ и Беларуси 1142 млн кВт-ч эквивалентны примерно 550 тыс. тонн угля. При средней производительности 270 тонн на человека этот сделало невостребованными еще 2037 рабочих мест на шахтах и центральных обогатительных фабриках, отмечает директор по коммуникациям "ДТЭК Энерго".

"В сумме получаем 1500 плюс 2037 равно 3537 рабочих мест. Это реальные цифры. Когда Герус говорит, что импорт — это конкуренция, то в случае с РФ и Беларусью никакой конкуренции нет, есть односторонние поставки с негативным эффектом для рабочих мест внутри Украины", — сообщила Милютина.

"Даже самые общие подсчеты указывают на катастрофический урон, нанесенный Украине необдуманными (или, что хуже — осознанными) действиями лоббистов импорта электроэнергии", — подытожила директор по коммуникациям "ДТЭК Энерго".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что коммерческий импорт электроэнергии из России впервые после четырехлетнего перерыва возобновился после внесения правки в принятый 18 сентября Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". Инициатором правки был член фракции "Слуга народа", руководитель комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус. Член этого комитета Алексей Кучеренко утверждал, что правка Геруса внесена с нарушением регламента Рады.

4 декабря был принят законопроект № 2233, которым импорт электроэнергии из РФ ограничивается для сегментов рынка "по двусторонним договорам" и "внутрисуточный рынок", в то время как поставки на ценообразующий рынок "на сутки вперед" оставили для России полностью открытыми. Кроме того, законопроектом № 2233 предоставляется право Кабмину в любой момент восстановить импорт электроэнергии из России по "по двусторонним договорам" и на "внутрисуточный рынок".

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