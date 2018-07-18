"Письма счастья": украинцев предупредили о новой банковской афере

В Украине клиентам ПриватБанка начали приходить "письма счастья", при помощи которых мошенники пытаются обманом выманить у людей деньги.

В частности, аферисты присылают пользователям сообщения якобы от имени банка о “случайном” переводе средств, говорится на сайте финансового учреждения.

"Через различные каналы коммуникаций (мессенджеры, электронную почту) приходит сообщение о пополнении карты неизвестным лицом на несколько тысяч гривен. Далее мошенники предлагают перейти по ссылке на фальшивую квитанцию с фишинговым сайтом "Приват24", – заявили специалисты кибербезопасности ПриватБанка.

В связи с действиями аферистов украинский банк призывает своих клиентов не открывать такие сообщения и не реагировать даже на самые заманчивые сообщения о неожиданных денежных переводах.

"Также ни в коем случае нельзя вводить свои логин и пароль на поддельных банковских сайтах", – резюмировали представители ПриватБанка.

UBR

Приват24

Напомним, ранее государственный "Ощадбанк" обнаружил мошеннический фишинговый сайт, который почти полностью дублирует официальный портал банка.

Также OBOZREVATEL писал о том, как аферисты воруют деньги с карт украинцев.