ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Первые поезда на Крымском мосту: когда и куда запустят

1.1тЧитать материал на украинском

Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Симферополь – Москва и Севастополь – Санкт-Петербург.

"Два маршрута – на Москву из Симферополя и Санкт-Петербург из Севастополя", – сообщил член комитета Государственной думы Российской Федерации по транспорту и строительству Дмитрий Ионин, передает ТАСС.

По его словам, Минтранс России установил сроки, согласно которым поезда пойдут по мосту в декабре этого года.

Новости
"Шмонают и воруют": крымчан разозлили действия оккупантов на Керченском мосту

В Госдуме отметили, что к лету 2020 года планируется открытие 11 железнодорожных маршрутов.

"Перед началом курортного сезона 2020 года планируется запуск уже 11 маршрутов разной степени дальности по России, в том числе в Екатеринбург, который я представляю в Госдуме", – резюмировал Ионин.

Первые поезда пойдут по мосту в декабре этого года

Первые поезда пойдут по мосту в декабре этого года

Крымский мост

Напомним, что 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Позже в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года. Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводится в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму продолжаются оползни в районе Керченского моста, которые могут привести к его разрушению. Для строительства Российская Федерация выбрала самое неудачное по геологическим и сейсмическим условиям место.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крымский мостНовости Крыма
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
9
8
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Питон Каа
Питон Каа
Следующим летом на поезде в Крым!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Питон Каа, а этим пока на машине
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Постойте, так мост все-таки построят и пустят? А как же Медовар?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
ЛАЗАРЕВ Дмитрий
ЛАЗАРЕВ Дмитрий
Ваш сайт писал,что мост в Крыму развалится!А теперь по мосту еще поезда пустят.Как это понять Господа любезные???
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения