Первые поезда на Крымском мосту: когда и куда запустят

Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Симферополь – Москва и Севастополь – Санкт-Петербург.

"Два маршрута – на Москву из Симферополя и Санкт-Петербург из Севастополя", – сообщил член комитета Государственной думы Российской Федерации по транспорту и строительству Дмитрий Ионин, передает ТАСС.

По его словам, Минтранс России установил сроки, согласно которым поезда пойдут по мосту в декабре этого года.

В Госдуме отметили, что к лету 2020 года планируется открытие 11 железнодорожных маршрутов.

"Перед началом курортного сезона 2020 года планируется запуск уже 11 маршрутов разной степени дальности по России, в том числе в Екатеринбург, который я представляю в Госдуме", – резюмировал Ионин.

Первые поезда пойдут по мосту в декабре этого года Крымский мост

Напомним, что 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Позже в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года. Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводится в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму продолжаются оползни в районе Керченского моста, которые могут привести к его разрушению. Для строительства Российская Федерация выбрала самое неудачное по геологическим и сейсмическим условиям место.

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