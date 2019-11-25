В Кабмин пробралась коррупция: как ГАСИ наводняет Киев нелегальными постройками

После определения нового руководителя ГАСИ (Государственной архитектурно-строительной инспекции), будут проходить дальнейшие кадровые изменения в представительствах ГАСИ в областях. Так отвечая на вопросы народных депутатов во время "часа вопросов к правительству", сообщила министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак. Министр отметила, что преодоление коррупции в ГАСИ определена президентом Украины, как одна из приоритетных задач для Кабмина.

Подробнее о ситуации - в материале OBOZREVATEL.

"И мы начали с кадровых вопросов. Но не только они решают вопрос коррупции. Должны быть приняты еще много решений по оптимизации работы этой структуры, внесению изменений в процесс осуществления и надзора, и автоматизации процесса получения разрешений и привлечения органов местного самоуправления на этапе ввода объектов в эксплуатацию", – заявила Бабак.

Елена Бабак antikor.com.ua

И это напоминает мир Оруэлла. Потому что, вся реформа под видом борьбы с коррупцией, когда основной поставщик кадров - экс-глава ГАСИ это ни что иное, как неприкрытый лоббизм интересов застройщиков и ликвидация системы надзора и контроля в сфере строительства. Такой путь позволяет избегать ответственности за создание самовольных строительных площадок и мультиплицировать коррупционную ренту от созданных таким образом проблемных застроек.

Два простых примера из работы "обновленного ГАСИ"

По адресу ул Кудряшова, 8-10 в Соломенском районе Киева расположены пятиэтажные общежития Национальной академии внутренних дел. В 2017 году эта территория приглянулась застройщикам, так Департаментом градостроительства и архитектуры КГГА изданы очень противоречивые градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка (ГУО), где фактически планируется строительство жилого комплекса. Хотя утвержденный решением Киевского городского совета детальный план территории предусматривает расположение 5-этажных общежитий.

По данным системы Прозорро ГАСИ, сначала заказчику по этому объекту было предоставлено вполне обоснованные отказы, из-за несоответствия проектных решений целевому назначению земельного участка и несоответствие этажности и плотности застройки.

Но потом, по словам и.о. председателя Госархстройинспекции Александра Строкача "кадровые изменения в разрешительном департаменте ГАСИ позволили наладить нормальный процесс отработки разрешительных документов на строительство".

Таким образом, 30.10.2019 фактически выдано разрешение № ИУ113192962272 на строительство 20-22 этажного жилого комплекса, несмотря на очевидное несоответствие проектной документации всем градостроительным нормам. Это вместо проведения надзора, о принятом решении о выдаче градостроительных условий, противоречащих детальному плану территории и зонингу, с целью предупреждения незаконных застроек.

Следующий, не менее яркий пример, это выдача 14.11.2019 разрешения № ИУ 113193182530 на реконструкцию жилого дома под многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, подземным и надземным паркингом ООО "Рыбалко-компани" по адресу: г.. Киев, ул. Маршала Рыбалко 5-а.

Проектом очевидно нарушены требования по предельной высоте (этажности) – в исторической зоне средне- и малоэтажной застройки Киева будет построено многоэтажку по меньшей мере из 11-ти этажей.

Достоверно известно, что проект такой этажности не был согласован с Госавиаслужбой, а историко-градостроительное обоснование застройки центра города столицы вообще не разрабатывалось, хотя все эти меры предусмотрены имеющимися градостроительными условиями и ограничениями утвержденными приказом Департамента градостроительства и архитектуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 27.03.2019 №355.

Но, в этом случае обновленная ГАСИ смогла прикрыться решением Окружного административного суда города Киева (административное дело № 640/9526/19 ) об отмене требований разработки обоснования застройки и согласования Минкульта, которое на самом деле не вступило в силу, и оспаривается в апелляционной инстанции.

Решение не вступило в силу, так как Шестой апелляционный административный суд принял к производству апелляционную жалобу департамента градостроительства и архитектуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) на решение Окружного административного суда Киева от 24.09.2019 (производство: А/855/20072/19).

Но на этот "нюанс" разрешительный департамент ГАСИ почему-то решил закрыть глаза и выдал разрешение с имеющимися нарушениями градостроительного законодательства в проектной документации.

Интересно, такое положение дел, это следствие нехватки реального опыта министра-учительницы иностранных языков, которая работала только с грантовыми проектами в сфере ЖКХ?

Или уже коррупционный строительный спрут опутал очередное "Правительство технократов" Зеленского? Тем более, что в СМИ и телеграмм каналах пишут, что депутаты от "Слуги народа" требуют по 5000 долларов зарплаты, а коррупция в ГАСИ, это хороший способ наполнения партийной кассы по заветам Партии регионов и БПП.

По данным OBOZREVATEL к выдаче разрешений на строительство причастен бывший "регионал", а ныне народный депутат от группы "Відродження" Владимир Зубик.

Владимир Зубик politeka.net

Стоит добавить, что Зубик, с которым связывают "Городскую строительную компанию", не только владелец строительной бизнес-империи, он также является членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства. Что, по мнению знающих людей, – неплохое подспорье в "бизнесе".

Как известно, нардеп также причастен к "самострою" на улице Московской, 8 в Киеве. Добавим, что строительные работы проводятся в одном из корпусов, который ранее принадлежал предприятию, имеющему стратегическое значение для экономики и безопасности страны – другому юрлицу, государственному предприятию специального приборостроения "Арсенал".

По нашим данным, в Зубика насчитывается около двух десятков таких полулегальных объектов строительства по всему Киеву. Однако, установление конечного владельца через аффилированные фирмы становится почти невозможным, поскольку в таких компаниях, как правило, очень сложная структура собственности.

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