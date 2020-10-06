Выступая с лекцией в Львовской политехнике, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии своим гражданам из-за демографических проблем. Премьер понимает, что увеличение налогов для предприятий невозможно, поэтому единственным выходом видит введение накопительной пенсионной системы в дополнение к существующей солидарной. "Каждый из нас должен подумать о своей пенсии с молодого возраста. Государство будет платить всего лишь небольшую социальную пенсию, а остальное нужно будет собирать самостоятельно" - говорит господин Шмыгаль.

Скажу сразу, я считаю абсолютно правильной идею введения накопительных пенсий. Но только лишь потому, что не доверяю нашей власти! Только потому, что уверена, что нас в любой момент могут "кинуть"! Лишь потому, что на то довольствие, которое сейчас называется пенсией невозможно не только жить, но и выживать.

ОДНАКО! Считаю, что подобные заявления из уст премьеры выглядят циничными! И вот почему.

Во-первых, каждый из нас сегодня платит взнос в пенсионный фонд, ровно как и предприятие, на котором мы работаем. И общая сумма такого взноса за каждого человека – совсем не маленькая. Для чего мы платим эти средства? Я всегда по наивности думала, что именно для того, чтобы в старости пенсию получать. А оказывается, нет! Это, вообще, не гарантия! Даже наоборот! Нам прямым текстом говорят, что ничего мы не получим. Так может прекратить платить эти взносы государству и сразу начать накапливать себе пенсию?

Во-вторых, а где гарантия, что нас не "кинут", когда мы начнем накапливать пенсионные средства? Уже не один раз наши люди оставались без своих сбережений. Какая степень доверия государству у народа? И делает ли что-то власть для поднятия вотума доверия?

Кроме того, только мне кажется, что в нынешней ситуации, подобные заявления могут загнать заработные платы в тень?

Далее, премьер говорит о том, что при внедрении накопительного пенсионного страхования, государство будет оплачивать лишь небольшую социальную пенсию, а остальное будет выплачиваться за счет накопленных сбережений. Я так понимаю, что господин Шмыгаль уверен, что сейчас пенсия – нормальная или даже высокая. Страшно представить, сколько будет составлять небольшая социальная пенсия!

Повторюсь, я – сторонник накопительных пенсий. Но я считаю, что подход к процессу должен быть иной. Прежде всего, должна быть разработана долгосрочная стратегия развития Украины. Нужно поднимать экономику, создавать рабочие места, остановить миграцию населения, обеспечить достойный уровень жизни страны. И тогда, и уровень доверия людей к государству станет значительно выше, и люди сами захотят накапливать себе пенсии, и у них будет такая возможность.

А пока у нас такая, мягко говоря, запущенная экономическая ситуация, заявления премьера выглядят просто издевательскими.

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